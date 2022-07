Polícia Penal do DF: banca divulga datas das próximas etapas do concurso

(foto: SSP/PR)





Ao todo, o certame oferece 1.779 vagas. Sendo 200 vagas para ampla concorrência; 80 vagas para portadores de deficência, 80 vagas para candidatos negros; 40 para hipossuficientes; e 779 para cadastro reserva.





O concurso público destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime estatutário, no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e exige nível superior. Os candidatos aprovados vão ingressar na carreira da Polícia Penal (antigo agente penitenciário). Os nomeados e empossados, durante o estágio probatório, serão lotados nas seguintes unidades prisionais:

Centro de Detenção Provisória;

Centro de Detenção Provisória II;

Penitenciária I do Distrito Federal;

Penitenciária II do Distrito Federal;

Centro de Internamento e Reeducação;

Penitenciária Feminina do Distrito Federal (apenas servidores do sexo feminino).





As datas prováveis para a realização do curso de formação pelos candidatos habilitados é entre os dias 5 de dezembro e 6 de janeiro de 2023. Já a divulgação da homologação do resultado final e classificação ocorrerá no dia 10 de março de 2023.

O Instituto AOCP divulgou o cronograma das próxima etapas do concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. De acordo com o documento, o resultado da prova objetiva e o gabarito oficial serão publicados no dia 15 de agosto. Já a convocação dos candidatos para as fases de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial está prevista para o dia 16 do mesmo mês.