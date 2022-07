Brasília Ambiental divulga resultado da segunda fase de processo seletivo

(foto: Divulgação/Instituto Brasília Ambiental)

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - divulgou o resultado preliminar da segunda fase do processo seletivo simplificado para a contratação de supervisor de brigada, chefe de brigada e brigadista de prevenção e combate de incêndios florestais.

A segunda etapa foi composta por teste de aptidão física (TAF) e teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas (THUFA). O resultado preliminar foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (21/7), clique aqui para conferir.





O período para apresentar recurso é das 8h às 17h desta quinta-feira (21/7). A remuneração varia de R$ 2.666,40 a R$ 3.999,60, para uma jornada de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso ou 40 horas semanais. O processo seletivo oferta seis vagas imediatas e três para formação de cadastro reserva. Saiba mais detalhes aqui!





A seleção é composta por duas fases: avaliação documental e testes de aptidão física e habilidade no uso de ferramentas agrícolas. Na primeira, foram avaliados os cursos realizados, experiência profissional e formação dos candidatos. Já na segunda etapa, os candidatos tiveram que realizar uma caminhada com bomba ou mochila costal. "A distância percorrida será de 2.400 metros para o sexo masculino e 2.000 para o sexo feminino transportando uma bomba ou mochila costal, pesando aproximadamente 20 quilos", consta no edital.





A divulgação do resultado final está previsto para o dia 25 de julho e a convocação para a assinatura do contrato ocorrerão nas datas prováveis do dia 26 e 27 do mesmo mês.