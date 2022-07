TRT-MG abre seleção para 300 vagas em BH e interior mineiro

(foto: Divulgação) O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) abriu, nesta segunda-feira (11), processo seletivo público para preenchimento de 300 vagas na capital e no interior e formação de cadastro de reserva para admissão ao Programa de Residência Jurídica do órgão.





As inscrições poderão ser feitas até 28 de julho, às 14h, pelo site da Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc), responsável por organizar o processo seletivo.





As vagas são destinadas a bacharéis em Direito que tenham concluído o curso de graduação há, no máximo, cinco anos ou que estejam cursando especialização, mestrado ou doutorado, mesmo que tenham mais de cinco anos de formado.





Dentre as vagas disponíveis, 30% são destinadas a candidatos negros e 10% a pessoas com deficiência.





Quanto a jornada de trabalho, os selecionados para o Programa terão que cumprir seis horas diárias (30 horas semanais), com a possibilidade de realizar as atividades de forma remota, a critério do magistrado orientador.





O Tribunal também oferece uma bolsa-auxílio de R$ 4 mil e auxílio-transporte de R$ 12 pelos dias de trabalho presencial. Vale ressaltar que o residente admitido participará do programa por até 36 meses, sem gerar qualquer tipo de vínculo com s instituição.





Interessados devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 100. Apenas os candidatos que comprovarem estar inscritos no CadÚnico e forem membros de famílias de baixa renda, além daqueles que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, podem solicitar a isenção da taxa.





Essa solicitação pode ser feita até terça-feira (12/7), às 23h.





Provas





Os inscritos ainda terão que fazer uma prova objetiva de múltipla escolha e discursiva, no dia 21 de agosto, em turno único. A objetiva contará com 50 questões de múltipla escolha com quatro alternativas. Para ser aprovado, o candidato deve obter, no mínimo, 60% dos pontos. As disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho terão peso 2.





Já a discursiva vai conter duas questões abertas e será aplicada nos mesmos dia e horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. A prova terá duas questões abertas sobre temas relacionados ao Conteúdo Programático de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. As questões terão pontuação máxima de 25 pontos.





Essas provas serão realizadas em Belo Horizonte, em horários e locais que serão divulgados no site da Fumarc.





Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse o edital ou entre em contato com a Fumarc, pelos telefones: (31) 3249-7403 / (31) 3249-7404 / (31) 3249-7455, nos dias úteis, das 9 horas às 17 horas.