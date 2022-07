TCDF divulga resultado final da etapa de heteroidentificação do concurso para auditores

(foto: TCDF/Divulgação) O Tribunal de Contas do Distrito Federla divulgou, no Diário Oficial desta sexta-feira (8/7), o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e o resultado final no concurso público para o provimento de uma vaga e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor (Conselheiro-Substituto).





De acordo com o documento, as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos

interpostos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 15 de julho de 2022, no site do Cebraspe





O concurso

Com uma vaga imediata e formação de cadastro reserva para o cargo de auditor conselheiro, o certame, organizado pelo Cebraspe, oferece remuneração de R$ 33.689,10 a profissionais com idade entre 35 e 65 anos e ensino superior completo em qualquer área.





A seleção para o cargo contará com quatro fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.