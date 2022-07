Secretaria de Educação do DF abre concurso com mais de 4.000 vagas

A Secretaria de Educação do Distrito Federal divulgou o novo edital do concurso público que oferta 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior. Os salários variam entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13.

As chances são distribuídas da seguinte forma:

Professor de educação Básica:

776 vagas imediatas

3.104 cadastro reserva

Pedagogo – Orientador educacional

20 vagas imediatas

80 cadastro reserva

Analista de gestão educacional da carreira assistência à educação

16 vagas imediatas

258 cadastro reserva

A lotação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados será em uma das Sedes Administrativas da Secretaria de Educação ou das Unidades Escolares, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com a natureza e as atribuições dos cargos e as necessidades da Secretaria.

Os interessados podem se inscrever entre 2 e 31 de agosto, por meio do site do Instituto Quadrix , banca organizadora do certame. As taxas de participação são de R$ 56 (gestor) e R$ 83 ( professor e pedagogo).