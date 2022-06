PCSP divulga resultados para escrivão e investigador

PC SP/Divulgação (foto: PC SP/Divulgação) Também foram publicadas as relações de candidatos que terão a prova escrita corrigida para o cargo de escrivão e para o de Investigador . Também foram publicadas as relações de candidatos que terão a prova escrita corrigida para o cargo de escrivão e para o de Investigador .

Os que não concordarem com os resultados podem interpor recurso a partir desta sexta-feira (23/6) até 27 de junho, pela página oficial do concurso, no portal da Fundação Vunesp .

Além disso, a corporação anunciou que os candidatos aprovados na prova objetiva que tenham se autodeclarado pretos ou pardos serão convocados para a entrevista de heteroidentificação na cidade de São Paulo nos dias 10 e 11 de julho.

O concurso terá cinco fases:

Prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório; Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, de caráter eliminatório; Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos, de caráter classificatório.



Sendo que todos os aprovados no concurso devem participar do curso técnico-profissional da Academia de Polícia (Acadepol).

As provas escritas e objetivas foram aplicadas no dia 22 de maio, para os dois cargos, nas cidades de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.

Investigador:

A prova objetiva foi aplicada pela manhã e contemplou 80 questões de múltipla escolha:

MÓDULO 1: Língua Portuguesa: 15 questões; Noções de Direito: 15 questões; Noções de Criminologia: 10 questões.

MÓDULO 2: Noções de Informática: 20 questões; Noções de Lógica: 20 questões. E na parte da tarde, foi realizada a prova escrita, com quatro questões discursivas:

Língua portuguesa - Uma questão; Noções de direito - Duas questões; Noções de criminologia - Uma questão.

Escrivão:

A prova objetiva também foi aplicada pela manhã, dia 22 de maio. Ao todo foram 80 questões de múltipla escolha:

MÓDULO 1: Língua Portuguesa: 24 questões; Noções Lógicas: 16 questões.

MÓDULO 2:

Noções de direito e criminologia: 20 questões Noções de Informática: 20 questões; E na parte da tarde, será realizada a prova escrita, com quatro questões discursivas:

Língua portuguesa: Uma questão; Noções de direito: Duas questões; Noções de criminologia: Uma questão.

O concurso O edital do concurso para investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo foi publicado em fevereiro deste ano, com a oferta de 2.500 vagas. Desse quantitativo, 900 são destinadas à carreira de investigador e 1.600 para escrivão. Há uma reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiências. As oportunidades são regionalizadas, isto é, os candidatos disputam vagas para uma cidade específica. Veja a distribuição por lotação: Investigador São Paulo (capital) - 210 vagas;

Demacro - 146 vagas;

DEINTER 1 (São José dos Campos) - 68 vagas;

DEINTER 2 (Campinas) - 98 vagas;

DEINTER 3 (Ribeirão Preto) - 54 vagas;

DEINTER 4 (Bauru) - 40 vagas;

DEINTER 5 (São José do Rio Preto) - 28 vagas;

DEINTER 6 (Santos) - 85 vagas;

DEINTER 7 (Sorocaba) - 49 vagas;

DEINTER 8 (Presidente Prudente) - 26 vagas;

DEINTER 9 (Piracicaba) - 63 vagas;

DEINTER 10 (Araçatuba) - 33 vagas;

Total - 900 vagas. Escrivão São Paulo (Capital): 373 vagas;

Demacro: 258 vagas;

DEINTER 1 (São José dos Campos): 120 vagas;

DEINTER 2 (Campinas): 169 vagas;

DEINTER 3 (Ribeirão Preto): 96 vagas;

DEINTER 4 (Bauru): 72 vagas;

DEINTER 5 (São José do Rio Preto): 57 vagas;

DEINTER 6 (Santos): 146 vagas;

DEINTER 7 (Sorocaba): 87 vagas;

DEINTER 8 (Presidente Prudente): 52 vagas;

DEINTER 9 (Piracicaba): 113 vagas;

DEINTER 10 (Araçatuba): 57 vagas;

Total: 1.600 vagas.

Segundo a banca, cerca de 60.637 candidatos se inscreveram, sendo 31.979 para investigador e 28.658 para escrivão. Ambas as carreiras têm como requisitos: nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. A remuneração inicial é de R$3.931,18 e o regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade no cargo.

A corporação realiza ainda outros dois concursos, sendo um para delegado, com 250 oportunidades, e outro com 139 vagas para médico legista.