PMSP 2022 publica edital de concurso com 2.700 vagas

PM SP/Divulgação (foto: PM SP/Divulgação) Polícia Militar do estado de São Paulo divulgou um novo edital para a carreira de soldado de 2ª classe, cargo que exige o nível médio. A oferta é de 2.700 vagas com remuneração inicial de R$3.875,27. O documento foi publicado no Diário oficial do estado.

As oportunidades se somam às do concurso anterior, que ainda está em vigência. Juntos, os editais são mais de 5.400 oportunidades. Podem concorrer candidatos do sexo masculino e feminino, que tenham concluído o ensino médio. Além da escolaridade, a corporação exige: ser brasileiro;

ter idade mínima de 17 anos;

ter idade máxima de 30 anos, exceto para quem já é Policial Militar;

ter estatura mínima de 1,55m, se mulher, e de 1,60m, se homem;

é permitido o uso de tatuagem, desde que sua simbologia não seja conflitante com os valores policiais-militares e não faça alusão a condutas ilícitas;

estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

possuir boa saúde, higidez física, mental e perfil psicológico compatível com o cargo;

Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias "B" e "E"

A carreira proporciona remuneração inicial de R$3.875,27 mensais. O valor é composto por R$1.544,80 de vencimento, R$1.544,80 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$785,67 de insalubridade. Inscrições Os interessados na carreira de soldado da PM SP podem se inscrever pela internet, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora da banca. O prazo para se cadastrar vai do dia 24 de junho ao dia 20 de julho. No ato da inscrição, ainda será necessário escolher um dos seguintes locais para realização das provas, que podem ser os municípios de Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo; e Sorocaba. Por fim, é necessário quitar o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$57. Provas O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, agendadas para a data provável de 4 de setembro. A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha. Confira as disciplonas cobradas no exame: Língua Portuguesa e Interpretação de Texto - 20 questões;

Matemática - 15questões;

Conhecimentos Gerais - 15 questões;

Noções Básicas de Informática - 5 questões; e

Noções de Administração Pública - 5 questões.

Já a segunda prova, a discursiva, será composta por uma redação. O tema ainda não foi revelado.

Além dessas etapas, o candidata será submetido ainda a exames de aptidão física, de caráter eliminatório; exames de saúde, de caráter eliminatório; exames psicológicos, de caráter eliminatório; avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, de caráter eliminatório; e análise de documentos, de caráter eliminatório.

A seleção terá validade de três meses, a contar da data de sua homologação e poderá ser prorrogada igual período.