PGDF divulga resultados de duas etapas e convoca para entrega de documentos

PGDF/Divulgação (foto: PGDF/Divulgação) Procuradoria Geral do Distrito Federal publicou o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e a convocação para o envio da documentação para o desempate de notas, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico.

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nesta quarta-feira (22/6), com a lista os nomes dos convocados.

Os candidatos convocados disporão das 10 horas do dia 23 de junho de 2022 às 18 horas do dia 24 de junho de 2022 (horário oficial) para enviar, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico da banca organizadora, o Cebraspe.

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 29 de junho de 2022, também no site da banca.

Os cargos são referentes à carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF). O Certame já está nas etapas finais. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em agosto de 2021.

O concurso O certame da PGDF oferece 100 vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas. Os salários são de R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas de trabalho semanal.

Há chances para analistas nas especialidades de administração, desenvolvimento de sistema, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia. Já para os cargos técnicos, as chances são para apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação.

Veja o número de inscritos para cada cargo: Analista Jurídico (Administração): 2.453 Analista Jurídico - Analista de Sistema (Desenvolvimento de Sistema): 879 Analista Jurídico - Analista de Sistema (Suporte e Infraestrutura): 947 Analista Jurídico (Arquivologia): 274 Analista Jurídico (Biblioteconomia): 285 Analista Jurídico (Contabilidade): 1.710 Analista Jurídico (Direito e Legislação): 7.708 Analista Jurídico (Estatística): 76 Analista Jurídico (Farmácia): 743 Analista Jurídico (Jornalismo): 468 Analista Jurídico (Psicologia): 609 Técnico Jurídico (Apoio Administrativo): 38.473 Técnico Jurídico (Eletricidade e Comunicação): 779 Técnico Jurídico (Tecnologia e Informação): 3.633 Saiba mais informações sobre a concorrência aqui!

Concurso para Procuradores da PGDF A PGDF tem outra seleção em andamento para o cargo de Procuradores. O concurso visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Segundo o edital, a avaliação conta com quatro etapas: provas objetivas, provas discursivas, provas orais e avaliação de títulos. A primeira, objetiva, está prevista para 5 de junho e irá cobrar 200 questões divididas em três grupos.

Para concorrer, é necessário ter curso de nível superior completo em direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios. Os exames discursivos estão previstos para os dias 12, 13 e 14 de agosto. Na etapa, os candidatos irão escrever uma redação e responderão a três questões discursivas sobre os grupos.