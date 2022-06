Samu RJ tem 546 vagas abertas; incrições encerram nesta segunda (20/6)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está com vagas abertas para os cargos de técnico de enfermagem socorrista e motolância. Ao todo, são 546 vagas temporárias. A seleção será feita por análise curricular. Mas os interessados precisam se atentar ao prazo: as inscrições encerram às 23h59 desta segunda-feira (20/6)

Do total de vagas oferecidas pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 373 são para o cargo de técnico de enfermagem socorrista, 58 são para a carreira de motolância, 109 para enfermeiro socorrista e 6 vagas para intervencionista-neonatologista. Os selecionados vão cumprir jornada de trabalho de 30 horas semanais. A contratação será sob o regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Já as remunerações variam entre R$2.261 e R$3.956,75.

Para as vagas de técnico de enfermagem é preciso ter nível médio e diploma de curso técnico na área e registro ativo no Coren, além de dois anos de experiência em urgência e emergência. Já para o cargo de técnico - motolância, além destas exigências, também é preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, mais o diploma ou certificado de conclusão de curso obrigatório para Capacitação de Condutores de Veículos de Emergência.

No caso dos enfermeiros e intervencionista-neonatologista, é preciso ter a graduação na área, além do registro no Coren e experiência de dois anos em emergência e urgência.

O enfermeiro intervencionista precisará ainda ter um ano de experiência em unidade neonatal mais o diploma de pós-graduação em Enfermagem Aeroespacial ou declaração/atestado do empregador comprobatório.

Os selecionados receberão adicional noturno, no percentual e nas condições estabelecidas pela CLT, vale-transporte e vale-refeição/alimentação. Prazo para se inscrever termina hoje Os interessados em uma vaga na seleção do Samu RJ devem ficar atentos ao prazo. As inscrições terminam nesta segunda-feira (20/6). Os cadastros poderão ser feitos até as 23h59. Para realizar o cadastro, é preciso acessar o site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) e preencher o formulário.

Em seguida, para homologar a participação no certame, o candidato deve quitar a taxa de R$ 37, para os cargos de nível médio técnico, ou de R$ 52, para os de nível superior. O prazo para a isenção já terminou. É possível se inscrever para mais de um cargo, desde que observados os respectivos pré-requisitos, devendo recolher a taxa de inscrição para cada função escolhida. A seleção da Fundação Saúde para o Samu será por meio de análise curricular, levando em consideração os títulos e experiência. Os documentos que compram os títulos e as experiências podem ser enviados até a próxima terça-feira (21/6). De acordo com o cronograma, o resultado será divilgado na data provável de 27 de junho.

O prazo de validade da seleção será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.