IBGE aumenta número de vagas de seleção para agentes censitários

(foto: IBGE/Divulgação)

A remuneração mensal oferecida é de R$2.100,00 para o ACM e de R$ 1.700 para o ACS, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.





De acordo com o IBGE, Minas Gerais é o estado com o maior número de vagas, com 175 oportunidades em 141 municípios. Já a região Sul concentra o maior número: em Santa Catarina, são 162 vagas em 108 municípios, no Rio Grande do Sul, há 142 para 127 municípios, e no Paraná, o total é de 133 vagas em 127 municípios.





A previsão de duração do contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho será 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Dentre o total de 913 vagas ofertadas no processo, 85 são para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e 15 para Pessoas com Deficiência (PcD).

A abertura do processo complementar, ainda de acordo com o Instituto, é uma forma de continuar a seleção iniciada por meio do edital nº 09/2021, visando suprir as vagas das localidades que tiveram a listagem de candidatos aprovados esgotadas e que tenham vagas disponíveis e dos locais com baixo número de aprovados.





As contratações serão efetuadas nos termos da Lei 8.745, que permite a admissão de pessoal por tempo determinado a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

O IBGE divulgou nesta segunnda-feira (20/6) uma retificação sobre o processo seletivo simplificado complementar (PSS) para a contratação temporária de agentes censitários que trabalharão no Censo 2022.Agora, são 285 vagas para Agente Censitário Municipal (ACM) e 628 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), distribuídas em 679 municípios, em 10 estados. As inscrições encerraram no domingo (19).