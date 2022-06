Vagas da semana! Mais de 5.000 vagas de concursos estão com inscrições abertas

(foto: Divulgação)

Ministério Público de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MPGO) lançou de forma conjunta quatro certames para provimento de vagas para os cargos de nível fundamental. As inscrições já podem ser feitas no site do MP e serão encerradas em 8 de julho. A remuneração inicial de todos os cargos é deR$ 3.549,56.

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região

O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região , em Alagoas, publicou um novo edital de abertura do concurso público para provimento de 10 vagas imediatas e cadastro reserva para os cargos de nível técnico e superior. O período de inscrição estará aberto a partir do dia 13 de junho e se estenderá até o dia 6 de julho. Aprovados receberão uma remuneração inicial no valor de R$ 12.455,30. Saiba mais!

Procuradoria Geral do Pará

O Procurador-Geral do Estado do Pará (PGE/PA) , Ricardo Sefer, tornou público nesta quarta-feira (8/6) o edital de abertura do concurso para provimento de 10 vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Estado.

Serão aceitas as inscrições realizadas no período de 13 de junho a 1º de julho através do site da banca organizadora do certame. O vencimento-base será no valor de R$ 10.533,99, acrescido de gratificações. Saiba mais!

Conselho Federal de Fonoaudiologia

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, com sede em Brasília-DF, publicou edital de abertura do novo certame. A seleção oferta 100 vagas, distribuídas para os cargos de técnico administrativo, analista administrativo, analista administrativo (financeiro), analista de tecnologia da informação.

As inscrições já estão abertas e serão encerradas no dia 11 de julho às 23h59 e faixa de remuneração pode chegar a R$ 4.700, 00. Saiba mais!

Polícia Militar do Espírito Santo

A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo está realizando três concursos públicos para os níveis médio e médio/técnico. Juntos ofertam 1.052 vagas para os cargos de soldado combatente, auxiliar de saúde e músicos. O período para se cadastrar começou nesta terça-feira (7/6) e vai até o dia 7 de julho. O salário após o curso de formação pode chegar a R$4.035,79. Saiba mais!

Tribunal de Justiça do Piauí (TJ PI)

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ PI) publicou o edital. São ofertadas 80 vagas distribuídas entre as áreas Judiciária, Administrativa e apoio especializado. Salário inicial pode chegar a R $10 mil. As incrições podem ser realizadas até o dia 11 de julho. Saiba mais!

Conselho Regional de Medicina do Piauí

O Conselho Regional de Medicina do Piauí (CBM-PI) tornou público nesta segunda-feira (6/6) o edital de abertura do concurso público para provimento de 78 vagas para o cargo de assistente administrativo (nível médio). Remuneração é de R$ 1.523,51 mais benefícios. O prazo para se inscrever já está aberto e será encerrado no dia 11 de julho. Saiba mais!

Câmara de Pires do Rio

A Câmara Municipal de Pires do Rio, em Goiás, tornou público o edital para provimento de 40 vagas abrangendo todos os graus de escolaridade. A remuneração inicial oferecida chega a R $2.500. As incrições serão realizadas por meio do site da banca até o dia 20 de junho. Saiba mais!

MP PA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) divulgou o edital do seu novo concurso com a oferta de 169 vagas para carreiras dos níveis médio e superior mais a formação de cadastro reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 3,5 mil. As inscrições vão até 23 de junho. Saiba mais!

PC AL (delegados)

A Polícia Civil do estado de Alagoas publicou o edital do concurso PC AL para o cargo de delegado. Ao todo, o certame oferta 80 vagas. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 20.665,50, para uma jornada de 40 horas. A carreira exige formação em Direito. O período de inscrição vão até o dia 24 de junho. Saiba mais!

Emater-GO

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do estado de Goiás (EMATER GO) lançou edital de abertura de uma nova seleção. Ela consiste em um Processo Seletivo Simplificado em que oferta 120 vagas para contrato temporário de técnicos agrícolas. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de junho. Saiba mais

AFL-EL e a DRF-SAN

A Alfândega da Receita Federal do Brasil de Belém (ALF/BEL) e a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santarém (DRF/SAN) lançaram de maneira conjunta o edital para uma nova seleção. As inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de maio e encerradas em 15 de julho. Saiba mais!

TRF4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região publicou um novo edital de concurso público para o cargo de juiz federal substituto. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 32.004,65 (trinta e dois mil, quatro reais e sessenta e cinco centavos). Do quantitativo de vagas, 15 contemplam a ampla concorrência, 4 são para autodeclarados negras(os), pretas(os) ou pardas(os) e uma reservada para pessoa com deficiência. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de junho. Saiba mais!

Rio Verde - GO

A Prefeitura de Rio Verde publicou edital de concurso público em que oferta 389 vagas além de formação de cadastro reserva. As remunerações chegam a R$7,5 mil. O período para se inscrever acontecerá entre os dias 4 de julho até 3 de agosto. Saiba mais!

SEE-PE

O Governo de Pernambuco lançou edital de concurso para professor da educação básica. O certame oferece 2.907 vagas em diversas áreas de formação, de acordo com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), com remuneração de R$ 3.900 para jornada de 200 horas e R$ 2.925 para 150 horas. As inscrições devem ser feitas de 23 de junho a 18 de julho. Saiba mais!

TJGO

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abriu uma nova seleção com 80 vagas imediatas, além de outras 80 para formação de cadastro de reserva para o cargo de juiz leigo. Interessados podem se inscrever até as 16h de 23 de junho. Saiba mais!

Porto Real

A Câmara Municipal de Porto Real (RJ) publicou edital de abertura do concurso que disponibiliza 22 vagas. A remuneração inicial chega a R $4,5 mil. As inscrições já estão abertas e o prazo para se inscrever será encerrado no dia 26 de junho. Saiba mais!

TCE MS

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul publicou um novo edital de concurso para a carreira de procurador de contas substituto. Os servidores vão atuar no para atuar no Ministério Público de Contas do estado (MPC). A oferta imediata é de 3 vagas para a carreira. Os selecionados irão atuar na sede do MPC, em Campo Grande, na capital. Os interessados em uma oportunidade no TCE MS já podem se inscrever. O prazo para realizar o cadastro vai até 8 de julho, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fundapec), banca organizadora da seleção. Saiba mais!

TRT-PR

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR), com sede no Paraná, lançou edital o edital de abertura do concurso visa o provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do TRT-PR e formação de cadastro de reserva. Ao todo são ofertadas vagas para analista judiciário-área judiciária, analista judiciário – área administrativa – especialidade contabilidade e analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal, além de técnico judiciário - área administrativa.

O período de inscrições ficará aberto, exclusivamente via internet, no site da banca, o Instituto Fundação Carlos Chagas (FCC)a partir das 10h do dia 20 de junho às 14h do dia 12 de julho (horário de Brasília). Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site da banca e efetuar a inscrição da seguinte maneira: ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela internet.

Saiba mais!

Coren RO

O Conselho Regional de Enfermagem do estado de Rondônia (Coren RO) abriu concurso para os cargos de assistente técnico administrativo, analista de sistema e enfermeiro fiscal. Ao todo são ofertadas 5 vagas, além de cadastro reserva. As inscrições serão realizadas somente via internet, até 14 de julho.Saiba mais!

PMES

O governo do Espírito Santo lançou dois editais de abertura de concurso público para provimento de vagas para o quadro de pessoal da Polícia Militar do Espírito Santo. Os dois asseguram a oferta de 59 vagas para a carreira de oficiais e distribuídas para as áreas de saúde e músicos. O período para a realização das inscrições já está aberto e será encerrado no dia 14 de julho. Interessados poderão se inscrever, por meio do site da banca, Instituto AOCP. O valor da taxa será de R$82. Saiba mais!