Autorizadas 1,7 mil vagas para a Receita Federal e INSS; veja o que estudar

Estão previstas 699 vagas para os cargos de auditor-tributário e analista-tributário da Receita Federal (foto: Divulgação/Agência Brasil) Atenção, concurseiros de plantão que sonham entrar para a Receita Federal do Brasil e Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)! Se vocês ainda não deram o pontapé inicial na preparação para os certames, é hora de correr atrás do prejuízo porque os editais mais esperados do ano estão autorizados!









INSS - Com a publicação da portaria de autorização para realização do concurso, os candidatos não podem perder mais tempo e precisam iniciar a preparação para agarrar a oportunidade de alcançar a tão sonhada aprovação no INSS. O prazo máximo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, o certame deve sair até dezembro deste ano.





Receita Federal - O concurso Receita Federal está mais perto do que nunca. A portaria de autorização do concurso é o pontapé inicial para a realização do evento. O próximo passo será a formação de comissão que será responsável por organizar e acompanhar as etapas do certame. De acordo com o documento divulgado nesta segunda-feira (13), o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso será de até 6 meses.





1) Você deve decidir entre os cargos de Analista Tributário ou Auditor-Fiscal. E, para isso, a dica é a mesma: comece estudando todo o conteúdo do edital de 2012 para o cargo de Analista Tributário. Caso dê tempo ou se a sua opção for a carreira de Auditor-Fiscal , estude as demais disciplinas que serão solicitadas para essa carreira. Não adianta sonhar com o Auditor se nem para Analista você chegará bem preparado;





2) Estude o conteúdo dos últimos editais com atenção às normas atualizadas. Se você já estiver bem nas disciplinas que caíram nos últimos concursos e optar por arriscar a inclusão de mais alguma disciplina, uma sugestão é Tecnologia da Informação;





3) A prova deve ser realizada ainda neste ano, portanto, o tempo é muito curto para se preparar para concursos deste nível de dificuldade. A regra máxima é aproveitar cada minuto e manter o foco nos estudos. Se possível, guarde as férias no trabalho para os últimos dias antes da prova e, claro, dedique-se nos feriados e finais de semana;





4) Foque na resolução de questões das três maiores bancas de concurso do país: FGV, Cebraspe e FCC, pois provavelmente será uma delas;





5) A autorização traz a previsão de oportunidades para dois excelentes cargos. Eles poderão proporcionar sua aposentadoria da vida de concurseiro. Pense nisso e mantenha o foco para a sua aprovação.





