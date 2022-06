Coren RO: edital de abertura foi publicado; Inicial chega a R$ 4.366,51

(foto: Coren RO/ Divulgação) Conselho Regional de Enfermagem, estado de Rondônia (Coren RO) tornou público a realização do certame para o provimento de vagas existentes, sob regime celetista, para os cargos de assistente técnico administrativo, analista de sistema e enfermeiro fiscal. Ao todo são ofertadas 5 vagas, além de cadastro reserva.





A seleção será executada pelo Instituto Avalia e composta por provas objetivas e discursiva e redação, a variar do cargo. Aprovados serão lotados em municípios do estado Porto Velho, Ariquemes e Vilhena.





A remuneração inicial bruta, em que varia entre R$ 1.508,01 e 4.366,51 será acrescida de auxílio alimentação, R$ 448,00, auxílio saúde, R$ 300,00 e vale transporte: R$ 16,20/dia útil.





Inscrições





As inscrições para o concurso público serão realizadas somente via internet , durante o período das 14h00min do dia 13 de junho às 23h59min do dia 14 de julho, observado horário oficial de Brasília/DF. O candidato interessado em inscrever-se para o

presente certame deverá:





preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo, e submeter-se às normas expressas neste edital;

optar por uma das cidades disponíveis para realização das provas, sendo elas: Porto Velho, Ariquemes ou Vilhena/RO;





A taxa de inscrições é no valor de R$ 62,50, exceto para o cargo de assistente técnico administrativo que o valor é de R$ 60. Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.





Etapas

A prova objetiva será aplicada para os candidatos de todos os cargos. Serão 40 questões distribuídas por áreas de conhecimento, cuja a pontuação de cada uma 5. Será atribuída pontuação zero às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.





O candidato deverá obter nota superior a 50 pontos nesta etapa, para não ser eliminado do concurso público.





Além dessa primeira fase, os candidatos ao cargo de assistente técnico administrativo

de redação serão submetidos a prova de redação que será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação”.





Já os demais farão prova discursiva, será composta por duas questões de Conhecimentos Específicos. É válido frisar que esta fase segunda fase, possui caráter eliminatório e classificatório, cuja pontuação máxima será de 40 quarenta pontos





O prazo de validade de dois anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Coren-RO.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes