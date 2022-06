Conselho Federal de Odontologia contrata banca para novo concurso no DF

Divulgação (foto: Divulgação) Conselho Federal de Odontologia, com sede em Brasília, publicou, nesta quinta-feira (9/6), o extrato de contrato com a banca que vai organizar o novo concurso CFO 2022. Assim, o Instituto Quadrix se torna oficialmente o responsável pela organização e execução do concurso. De acordo com publicação feita no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (9) a vigência do contrato tem duração de 12 meses.

A página da banca organizadora já indica que o concurso vai ofertar vagas de níveis médio, médio/técnico e superior. Os salários vão variar entre R$ 3.872 e R$ 7.744. Os candidatos serão lotados no Distrito Federal. A instituição tem responsabilidade sobre as inscrições e as etapas avaliativas, bem como as provas objetivas.

Essa é a última etapa burocrática. Afora, o candidato interessado no certame deve ficar atento, pois o edital pode ser publicado a qualquer momento!

Último concurso do CFO

O último concurso público do órgão também foi organizado pelo Quadrix, em 2017, e houve 53 nomeações. Ao todo, foram ofertadas 34 vagas imediatas e 305 para formação de cadastro reserva. Para nível médio as chances foram para agente operacional, recepcionista, e técnico – administrativo, em arquivo, em contabilidade, em secretariado e em tecnologia da informação. As remunerações variaram entre R$ 2.000 e R$ 3.200.

Já para quem tinha nível superior, as oportunidades foram para os cargos de administrador, analista de – compras e licitação, desenvolvimento de sistemas de informação, recursos humanos e suporte de tecnologia da informação, contador, procurador jurídico e secretariado executivo. Após aprovados, os candidatos receberam remunerações de R$ 6.400 e R$ 7.500.

Também foram acrescidos benefícios de vale alimentação de R$ 800, assistência médica e odontológica e vale transporte. A seleção foi realizada por prova objetiva e prova discursiva.

Todos os cargos do concurso CFO- níveis médio, técnico e superior, realizaram provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, dividida em três níveis:

Conhecimentos básicos – 40 questões

Conhecimentos Complementares – 30 questões

Conhecimentos Específicos – 50 questões

Os concorrentes aos cargos de nível superior também realizaram uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Prova objetiva

A prova objetiva do concurso CFO, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 itens, valerá 120,00 pontos. Cada área de conhecimento será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com os comandos a que se refere o item.

Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e ao conteúdo programático.

Disciplinas

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico e Matemático;

Legislação e ética na Administração Pública;

Legislação: Lei nº 5.081/1966, Lei nº 4.324/1964, Decreto nº 68.704/1971, Lei nº 12.527/2011. Resolução CFO nº 63/2005 (Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontológicos). Regimento Interno do CFO. E todas as atualizações ou substituições das legislações aqui citadas.

Conhecimentos Específicos