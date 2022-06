IBGE publica edital com 48.535 vagas de recenseador

Tânia Rego/Agencia Brasil (foto: Tânia Rego/Agencia Brasil) recenseador. O documento foi publicado nesta quinta-feira (9/6), com a oferta de 48.535 vagas não preenchidas na primeira seleção.

O IBGE ofereceu mais de 206 mil vagas em todo país, sendo 183.021 apenas para o cargo de recenseador. Cerca de 126.360 foram classificados para o cargo, além de 87.450 candidatos não eliminados. A nova seleção, porém, visa preencher vagas em localidades que não tiveram aprovados em número suficiente, apesar de haver mais de 87 mil candidatos não eliminados no processo em geral.

"As contratações são feitas por localidade. O novo edital é para localidades com vagas não preenchidas", disse o Instituto.

Para o IBGE, o ideal é que a coleta do Censo nessas áreas seja feita por recenseadores que já moram nos locais. “A ideia é que os aprovados estejam perfeitamente ambientados à sua região de trabalho e familiarizados com os aspectos básicos desses locais, como acesso, geografia, segurança e características culturais”, explica o chefe da Unidade Estadual (UE) do Rio de Janeiro, José Francisco Teixeira Carvalho.

Confira os detalhes da vaga:

Recenseadores Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. O profissional ganha por produção. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais

Status: Inscrições abertas Vagas: 48.535 oportunidades temporárias Escolaridade: ensino fundamental Salários: Por produção Jornada: Mínimo de 25 horas semanais Locação: Todas as regiões Taxa: gratuita Banca: FGV Duração: 3 meses, podendo ser prorrogados



A Seleção

Para o cargo de recenseador, a remuneração é por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

Além do salário, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. O contrato inicial será de três meses, cabendo prorrogação.

As inscrições para o concursol complementar de recenceador do IBGE já est´~ao abertas. O periodo para se cadastrar vai até o dia 15 de junho. A participação no processo seletivo será gratuita. As inscrições são online, mediante o preenchimento do formulário, que será disponibilizado no site do IBGE . O candidato deverá enviar o documento preenchido para o e-mail da unidade que abrange a localidade da vaga de interesse (anexo I do edital). Junto ao formulário, o candidato deve anexar as cópias da sua documentação (identidade e titulação acadêmica). A análise dos títulos será classificatória. O resultado final e os locais em que estão as vagas serão divulgados em breve. Concurso IBGE ofereceu mais de 206 mil vagas O concurso IBGE ofereceu 206.891 vagas temporárias em todo o país. As oportunidades foram para diversos cargos e áreas, contemplando os níveis fundamental e médio.

As remunerações mensais variam entre R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores serão elevados para R$2.158 e R$2.558, respectivamente. Além disso, os aprovados terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.