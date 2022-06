Concurso CRO/11: edital de abertura para novo concurso é publicado

(foto: Exercito/ Divulgação)





Oportunidades são distribuídas para as funções de arquiteto sênior, engenheiro eletricista sênior, desenhista sênior e técnico em edificações sênior e são majoritariamente para formação de cadastro reserva, sendo uma vaga imediata para engenheiro eletricista. É válido ressaltar que as vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados pretos e pardos (PPP) serão conforme percentagem constante da legislação.





Serão aceitas as inscrições admitidas no prazo de 10 a 17 de junho, para realizá-la o candidato deve acessar o site da Diretoria de Obras Militares para preenchimento da Ficha de Inscrição Editável . A taxa de inscrição é de R$ 50.

É importante frisar que a entrega da Ficha de Inscrição junto com a documentação comprobatória, pode ser feita presencialmente, Via Protocolo, podendo ser por procuração acompanhada de cópia de documento de identificação do outorgado, ou enviada pelos Correios.





Os aprovados receberão remuneração de R$ 3.719,19 a R$ 8.943,13, e terão que cumprir carga horária de 40 horas semanais. Prazo de vigência deste Processo Seletivo será de dois anos, com possibilidade de ser prorrogado.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes