Ambev apoia iniciativa que dá oportunidades a 100 mil jovens

A BEES, plataforma da Ambev, criou o Young Talents, programa gratuito de formação profissional em gestão e tecnologia (foto: João Henrique Couto/Divulgação)



09:00 - 28/01/2022 IOS abre 200 vagas para formação profissional para jovens e PCD de BH Para quem está em início de jornada profissional, oportunidades de capacitação e de ingresso ao mercado de trabalho são essenciais. Atenta a isso, BEES, plataforma B2B da Ambev, vai engajar os jovens na trilha da tecnologia e promover recrutamento diverso e inclusivo a estudantes de escolas públicas que participam da quarta edição do Crie o Impossível.O evento que busca inspirar jovens a investirem em seu potencial, é idealizado pela ONG Embaixadores da Educação e correalizado pelo Sebrae/RS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul).





Junto à Generation Brasil, BEES criou o Young Talents, programa gratuito de formação profissional em gestão e tecnologia, destinado aos estudantes participantes do Crie o Impossível, com idade entre 14 e 18 anos.



O evento acontece no dia 3 de junho, das 8h às 12h (horário de Brasília), sediado no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, e com transmissão simultânea em escolas de todo o Brasil. Entre os formatos de participação, 100 mil estudantes serão impactados durante o evento, que terá como uma das atrações do palco principal, Rebeca Souza, de 18 anos, uma das jovens que já participou do programa e, recentemente assumiu a posição de desenvolvedora jr. no BEES.



INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO

Com a parceria, será possível viabilizar a inserção de jovens em vagas de emprego não só no BEES, mas também em outras empresas, por meio de tecnologia e inclusão digital.



"Tem sido uma experiência incrível. Tenho aprendido uma coisa diferente a cada dia e estou muito feliz por estar em uma empresa que pensa tanto nos funcionários e tem uma cultura linda", comenta Rebeca Souza, analista de desenvolvimento jr. de BEES.









O programa está disponível no aplicativo Empower, ferramenta da Embaixadores da Educação que foi aperfeiçoada por colaboradores voluntários de BEES para melhorar a experiência e atrair mais participantes. Nessa edição, os participantes poderão conhecer o Young Talents e o objetivo é escalar a iniciativa para ampliar as oportunidades de acesso dos jovens ao mercado de trabalho.











O Crie o Impossível tem a proposta de ser uma grande sala de aula aberta e contará com 11 palestras de profissionais que trazem representatividade para os estudantes. As informações sobre as inscrições e toda a programação estão neste link.