Concurso Ibama: resultado final da etapa de heteroidentificação é publicado

IBAMA/Reprodução (foto: IBAMA/Reprodução) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou o resultado do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, referente ao concurso público para o provimento de vagas em cargos de Analista Administrativo, Analista Ambiental e Técnico Ambiental.

A lista com o nome dos aprovados foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (23/5). As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 26 de maio de 2022, no site do Cebraspe, banca organizadora.

O edital de resultado final no concurso público será publicado no Diário Oficial da União e divulgado também no site do Cebraspe, na data provável de 7 de junho de 2022.

O concurso

O concurso oferece 568 vagas imediatas. Desse total, 432 são para técnico ambiental, com R$ 4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$ 458 e a gratificação de desempenho de R$ 1.382,40. Para este cargo é exigido o ensino médio completo. Nesse caso, as chances estão distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

As outras vagas são para cargos de nível superior e estão divididas entre analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Em ambos os casos, o requisito é ter graduação em qualquer área. As remunerações são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho. A lotação dos analistas será apenas no Distrito Federal.