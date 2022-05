Exército publica edital com 19 vagas para Engenheiros Militares

Coronel Luciene Demenicis, primeira mulher do quadro de engenheiros militares a comandar uma organização militar. Ministério da Defesa/Reprodução (foto: Coronel Luciene Demenicis, primeira mulher do quadro de engenheiros militares a comandar uma organização militar. Ministério da Defesa/Reprodução)

Ao todo, serão 19 vagas destinadas às áreas de engenharia. O curso de formação de oficiais da ativa é realizado no Instituto Militar de Engenharia (IME), sediado no Rio de Janeiro, destina-se aos candidatos diplomados e concludentes de graduação em Engenharia, em uma das áreas de engenharia contempladas.

O curso de formação possui a duração de um ano. Ao ingressar no curso, o candidato adquire a condição de militar e, se aprovado neste curso, é matriculado no curso de formação específica.

Enquanto matriculado em uma das formações, o candidato é considerado como primeiro-tenente do quadro de material Bélico, da reserva de 2ª Classe, e faz jus a remuneração de R$ 8.245,00 (oito mil duzentos e quarenta e cinco reais), podendo vir a receber promoções com os correspondentes novos proventos.

Ao término do curso, o aluno será incluído no QEM. A ascensão a um grau hierárquico superior ocorrerá por meio de promoção e depende do atendimento de requisitos próprios, podendo chegar até ao posto de General de Divisão.

As vagas são distribuídas em diversas áreas da engenharia, sendo elas: 01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Cartógrafo;

01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro de Computação;

01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro de Comunicações;

01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Eletrônico;

01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Eletricista;

07 (sete) vagas para o cargo de Engenheiro de Fortificação e Construção (Engenharia Civil), destas, uma é reservada para candidatos negros;

01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro de Materiais;

02 (duas) vagas para o cargo de Engenheiro Mecânico (distribuídas em Engenharia Mecânica e de Armamento e Engenharia Mecânica e de Automóvel);

01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Químico;

01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro de Produção;

01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Nuclear

e 01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Aeronáutico.

A seleção será feita por meio das seguintes etapas: exame intelectual (EI); inspeção de saúde (IS); exame de aptidão física (EAF); avaliação psicológica (Avl Psc); e procedimento de heteroidentificação (PH).



Exigências Para se candidatar a uma das vagas, o candidato à inscrição no concurso de admissão ao curso de formação de oficiais da ativa deverá satisfazer às seguintes condições:

I - ser brasileiro nato;

II - ser voluntária para o serviço militar, se do sexo feminino;

III - ter concluído com aproveitamento, até o ato da matrícula, a graduação em Engenharia plena por Instituição de Ensino Superior oficialmente reconhecida, de acordo com a legislação federal vigente, em área de engenharia objeto do concurso, que o habilite ao exercício da profissão;

IV - ter, no máximo, 26 (vinte e seis) anos de idade, completados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano da matrícula (ano seguinte ao do concurso), de acordo com a alínea "d" do inciso III do Art. 3º da Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012;

V - estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral, quando aplicável;

VI - se ex-integrante de qualquer uma das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido ex officio por ter sido declarado indigno para o oficialato ou por ser com ele incompatível; não ter sido excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação;

VII - não apresentar tatuagens que façam alusão a ideologias terroristas ou extremistas contrárias às instituições democráticas, a violências, a crimes, a ideias ou atos libidinosos, a discriminações ou a preconceito de raça, de credo, de sexo ou de origem ou, ainda, a ideias ou a atos ofensivos às Forças Armadas;

VIII - não estar na condição de réu em ação penal;

IX - não ter sido, nos últimos cinco anos na forma da legislação vigente:

a) responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo disciplinar administrativo, no qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção; ou

b) condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena;

X - se militar da ativa de Força Armada ou de Forças Auxiliares, estar classificado, nos termos do Regulamento Disciplinar do Exército, no mínimo, no comportamento "bom" ou equivalente da Força específica;

XI - possuir idoneidade moral, a ser apurada por meio de averiguação da vida pregressa do candidato.

XII - ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para os candidatos do sexo masculino ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), de acordo com o item 1.2, do Anexo K da Portaria nº 306-DGP, de 13 de dezembro de 2017, que aprovou as Normas Técnicas sobre as Perícias Médicas no Exército;

XIII - não ter sido julgado em inspeção de saúde Incapaz definitivamente para o Serviço do Exército, Marinha ou Aeronáutica ou das Forças Auxiliares;

XIV - pagar a taxa de inscrição, se não estiver dela dispensado, em virtude de legislação federal;



Inscrições Os interessados poderão se cadastrar por meio do site do Instituto Militar de Engenharia, no período de 1º de junho a 11 de julho. Após o preenchimento do formulário de inscrição e envio dos dados, o candidato deverá emitir, pela Internet, uma GRU referente à taxa de inscrição, a ser paga no Banco do Brasil, ou solicitar isenção da taxa de inscrição.

Para homologar a participação no concurso é necessário quitar a taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00. Podem solicitar isenção da taxa os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, for membro de família de baixa renda, doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Provas A seleção será feita por meio das seguintes etapas: exame intelectual (EI); inspeção de saúde (IS); exame de aptidão física (EAF); avaliação psicológica (Avl Psc); e procedimento de heteroidentificação (PH).

O exame intelectual ocorrerá nos dias 26 e 27 de outubro, ambas no turno vespertino, às 13h30. Os exames terão a duração de 4h.

No dia 26 de outubro, os participantes terão que responder a questões de conhecimentos específicos da especialidade de Engenharia escolhida. Já no dia seguinte, 27 de outubro, os concorrentes vão responder a perguntas de Português e Inglês.

As provas serão realizadas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São Paulo, Santa Maria, Teresina e Vila Velha.

Os aprovados em todas as etapas serão matriculados no curso de formação, em 2023. Confira o cronograma completo do concurso: Nº de ORDEM RESPONSABILIDADE EVENTO PRAZO 1 Candidatos e IME Inscrição. De 1º JUN a 11 JUL 22 2 Candidatos Pedido de isenção da taxa de inscrição De 6 a 10 JUN 22 3 IME Divulgação da relação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Até 24 JUN 22 4 Candidatos Data limite para pagamento da inscrição Até 12 JUL 22 5 Candidatos, Guarnições de Exames (GE) e IME Realização das Provas do Exame Intelectual (EI) nas datas abaixo: -PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS; e - PROVAS DE PORTUGUÊS E INGLÊS. 26 OUT 22 27 OUT 22 6 GE Remessa ao IME, via oficial aplicador, das provas do EI realizadas na guarnição. 28 OUT 22 7 IME Correção das provas do EI e apuração das médias finais. Até 28 NOV 22 8 IME Divulgação do sigilo e disponibilização das notas das provas no portal dos candidatos. Até 6 DEZ 22 9 IME Divulgação, naInternet,da relação preliminar dos candidatos aprovados no EI e classificados. Até 8 DEZ 22 10 Candidatos Solicitação de vista de prova(s), nas condições estabelecidas nos editais. 11 e 12 DEZ 22 11 IME Disponibilização aos candidatos, da(s) cópia(s) digitalizada(s) da(s) prova(s) solicitada(s). 13 DEZ 22 12 Candidatos Solicitação de revisão de questão(ões), nas condições estabelecidas nos editais. 14 e 15 DEZ 22 13 IME Realização da revisão de questões. De 16 a 20 DEZ 22 14 IME Divulgação do resultado final do CA/CFrm. Até 22 DEZ 22 15 IME Convocação dos candidatos aprovados e classificados para a Inspeção de Saúde (IS) e Exame de Aptidão Física (EAF), Procedimento de Heteroidentificação (PH) e Avaliação Psicológica (Avl Psc). A partir de 22 DEZ 22 16 IME Remessa ao DCT do resultado do concurso. Até 27 DEZ 22 17 IME Remessa do resultado do concurso para divulgação na Imprensa Nacional, para fins de homologação. Até 27 DEZ 22 18 IME e Candidatos Apresentação do candidato no IME e análise documental. 9 JAN 23 19 IME e Candidatos Realização da IS dos convocados. 9 JAN a 6 FEV 23 20 IME e Candidatos Realização do EAF dos aprovados e início do Período de Adaptação. 9 JAN a 6 FEV 23 21 IME e Candidatos Realização do Procedimento de Heteroidentificação, para os optantes das vagas reservadas para candidatos negros, nos termos da Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014. 9 JAN a 16 FEV 23 22 IME e Candidatos Realização da avaliação psicológica. 9 JAN a 16 FEV 23 23 IME e Candidatos Entrega no IME dos documentos exigidos para a matrícula. Até 17 JAN 23 24 IME e Candidatos Apresentação dos candidatos para a efetivação da matrícula no IME e término do período de adaptação. 10 FEV 23 25 IME Efetivação da matrícula e publicação em Boletim Interno da relação dos candidatos matriculados. 10 FEV 23 26 IME e Candidatos Início do ano letivo. 13 FEV 23 27 IME Remessa para a Imprensa Nacional da relação dos candidatos matriculados. Até 7 ABR 23 28 IME Remessa ao DCT da relação nominal dos candidatos matriculados. Até 7 ABR 23