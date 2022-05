Novo concurso em Goiás: Prefeitura de Montes Claros lança edital

(foto: UECE/ Divulgação)





Auxiliar de Serviços Gerais (33);

Auxiliar de Limpeza Urbana (17);

Assistente Contábil (1);

Operador de Maquinas (7);

Motorista (14);

Recepcionista (3);

Coveiro (2);

Professor (23);

Auxiliar de Creche e Berçário (9) e

Cozinheira - Copeira (8).

As inscrições estarão abertas a partir do dia 30 de maio até o dia 15 de junho na sede da Administração Municipal das 08h até 11h e das 13h até as 17h de forma gratuita.

Este certame será composto por uma única estapa, que será o somátorio de pontos obtidos em avaliação com críterios direcionados a escolaridade e experiência do candidato. Os pontos variam entre 0,5 e 4,0.

A carga horária a ser comprida varia entre 30 a 40 horas semanais, no qual o convocados serão locados em Monte Alegre de Goiás e em Ponte Alta do Araguia e sua remuneração mensal varia R$ 1.350,00 a R$ 2.884,22.





De acordo com o edital de abertura, o contrato será firmado durante 12 meses, prazo similar ao de validade do Processo Seletivo, ambos com possibilidade de prorrogação por igual período.

Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.