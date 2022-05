Censo 2022: resultado da prova objetiva do certame do IBGE é divulgado

Juntos ofertam 206.891 vagas temporárias em todo o país, 183.021 para nível fundamental, recenseador e quase 24 mil para o cargo de agentes, nível médio, cujo o intuito é formar a equipe que será responsável pelo censo demográfico 2022.

A remuneração para agente censitário varia entre R$1.700 (supervisor) e R$2.100 (municipal). Será acrescido o auxílio-alimentação no valor de R$458. Além do direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. A carga horária é de oito horas diárias.

Já para o cargo de recenseador, o vencimento será de acordo com a produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador! . A jornada mensal de trabalho mínima é de 25 horas, e participação integral no treinamento é obrigatória.