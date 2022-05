SAP SC publica edital com mais de mil vagas para o nível médio

SAP SC/Reprodução (foto: SAP SC/Reprodução)

Entre as oportunidades, destaque para o cargo de técnico em atividades administrativas, que conta com 314 vagas e exige apenas o nível médio dos candidatos. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 3.793,20.

Para os demais cargos, os ganhos variam entre R$ 1.332,92 e R$ 5.331,60, para jornadas que podem ser de 10h, 20h, 30h ou 40h, dependendo do cargo escolhido.

As oportunidades estão distribuídas por diversas regiões, incluindo Florianópolis, Região Sul, Vale do Itajaí, Região Serrana e Meio Oeste, Norte e Planalto Norte e Oeste. Inscrições Os interessados no concurso SAP SC já podem se inscrever. O prazo já está aberto por meio do site do Ippec , banca organizadora da seleção. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de maio. Para homologar a participação na seleção, é preciso pagar uma taxa de R$85 (níveis médio e técnico) ou R$100 (nível superior), até o dia 31 de maio. Não será permitida a inscrição para dois ou mais cargos. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de sangue ou medula óssea e voluntários da Justiça Eleitoral podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca , até o dia 18 de maio. Provas em junho O concurso SAP SC será composto por duas etapas, sendo elas as provas objetivas e exame admissional. Os exames de múltipla escolha, marcados para o dia 12 de junho, ocorrerão nas cidades de Palhoça, Criciúma, Joinville, Itajaí, Lages, Chapecó e Blumenau.

Neste caso, os inscritos para cargos com lotação na sede da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, em Florianópolis e com lotação na Região da Grande Florianópolis, realizarão a prova escrita na cidade de Palhoça ou limítrofe.

Para os candidatos de nível superior a prova contará com 30 questões, enquanto os de nível médio terão que responder a 25 perguntas. Nos dois casos serão cobradas as disciplinas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Informática e Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, será preciso obter 50 pontos ou mais no exame. Além disso, apenas serão considerados classificados os 50 candidatos aprovados que excederem as vagas previstas no edital. O resultado final do concurso está previsto para o dia 24 de junho.

Confira todos os cargos contemplados:



Cargo Taxa de Inscrição LOTAÇÃO SEDE - Analista Técnico Administrativo II R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO SEDE - Pedagogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO SEDE - Enfermeiro R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO SEDE - Farmacêutico R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO SEDE - Nutricionista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO SEDE - Assistente Social R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO SEDE - Psicólogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Técnico em Atividades Administrativas R$ 85,00 (Médio) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Instrutor de Artes R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Instrutor de Horta e Jardinagem R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Instrutor de Informática R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Instrutor de Panificação R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Instrutor de Marcenaria R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Pedagogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Cirurgião Dentista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Enfermeiro R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Enfermeiro do Trabalho R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Farmacêutico R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Médico Clínico Geral R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Médico Especialista em Psiquiatria R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Nutricionista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Técnico em Enfermagem R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Técnico em Enfermagem do Trabalho R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Técnico em Saúde Bucal R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Técnico em Segurança do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Assistente Social R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Assistente Social para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Psicólogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Psicólogo para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Técnico em Atividades Administrativas R$ 85,00 (Médio) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Instrutor de Artes R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Instrutor de Horta e Jardinagem R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Instrutor de Informática R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Instrutor de Panificação R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Instrutor de Marcenaria R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Pedagogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Cirurgião Dentista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Enfermeiro R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Enfermeiro do Trabalho R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Farmacêutico R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Médico Clínico Geral R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Médico Especialista em Psiquiatria R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Nutricionista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Técnico em Enfermagem R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Técnico em Enfermagem do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Técnico de Saúde Bucal R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Técnico em Segurança do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Assistente Social R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Assistente Social para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Psicólogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SUL - Psicólogo para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Técnico em Atividades Administrativas R$ 85,00 (Médio) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Instrutor de Horta e Jardinagem R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Instrutor de Informática R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Instrutor de Panificação R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Instrutor de Marcenaria R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Pedagogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Cirurgião Dentista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Enfermeiro R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Enfermeiro do Trabalho R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Farmacêutico R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Médico Clínico Geral R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Médico Especialista em Psiquiatria R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Nutricionista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Técnico em Enfermagem R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Técnico em Enfermagem do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Técnico de Saúde Bucal R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Técnico em Segurança do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Assistente Social R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Assistente Social para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Psicólogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO NORTE E PLANALTO NORTE - Psicólogo para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Técnico em Atividades Administrativas R$ 85,00 (Médio) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Instrutor de Artes R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Instrutor de Horta e Jardinagem R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Instrutor de Informática R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Pedagogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Cirurgião Dentista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Enfermeiro R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Enfermeiro do Trabalho R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Médico Clínico Geral R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Médico Especialista em Psiquiatria R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Nutricionista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Técnico em Enfermagem R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Técnico em Enfermagem do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Técnico de Saúde Bucal R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Técnico em Segurança do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Assistente Social R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Assistente Social para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Psicólogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ - Psicólogo para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Técnico em Atividades Administrativas R$ 85,00 (Médio) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Instrutor de Artes R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Instrutor de Horta e Jardinagem R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Instrutor de Informática R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Instrutor de Panificação R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Instrutor de Marcenaria R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Cirurgião Dentista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Enfermeiro R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Enfermeiro do Trabalho R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Farmacêutico R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Médico Clínico Geral R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Médico Especialista em Psiquiatria R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Nutricionista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Técnico em Enfermagem R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Técnico em Enfermagem do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Técnico de Saúde Bucal R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Técnico em Segurança do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Assistente Social R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Assistente Social para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Psicólogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO SERRANA E MEIO OESTE - Psicólogo para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Técnico em Atividades Administrativas R$ 85,00 (Médio) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Instrutor de Artes R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Instrutor de Horta e Jardinagem R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Instrutor de Informática R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Instrutor de Panificação R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Instrutor de Marcenaria R$ 85,00 (Médio/Curso Especifico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Pedagogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Cirurgião Dentista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Enfermeiro R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Enfermeiro do Trabalho R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Farmacêutico R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Médico Clínico Geral R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Médico Especialista em Psiquiatria R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Nutricionista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Técnico em Enfermagem R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Técnico em Enfermagem do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Técnico de Saúde Bucal R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Técnico em Segurança do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Assistente Social R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Assistente Social para Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Psicólogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO OESTE - Psicólogo para Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Técnico em Atividades Administrativas R$ 85,00 (Médio) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Cirurgião Dentista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Enfermeiro R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Enfermeiro do Trabalho R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Farmacêutico R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Médico Clínico Geral R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Médico Especialista em Psiquiatria R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Nutricionista R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Técnico em Enfermagem R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Técnico em Enfermagem do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Técnico de Saúde Bucal R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Técnico em Segurança do Trabalho R$ 85,00 (Médio/Técnico) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Assistente Social R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Assistente Social para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Psicólogo R$ 100,00 (Superior) LOTAÇÃO REGIÃO DO MEIO VALE DO ITAJAÍ - Psicólogo para Equipe Multiprofissional Saúde Ocupacional R$ 100,00 (Superior)