TCDF nomeia aprovados em concurso com vagas para auditor de controle externo

O Tribunal de Contas do Distrito Federal ( TCDF ) publicou nesta quinta-feira (12/5) nomear aprovados no cargo de Auditor de Controle Externo, Classe A, Padrão I, da Carreira de Controle Externo, da Área de Finanças, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares. Confira aqui a lista de aprovados. O edital é o de nº 1 – TCDF/ACE, de 13 de fevereiro de 2020, e ofereceu 10 vagas de provimento imediato além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de de R$16.673,35. A seleção é organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ).