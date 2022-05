Seduc-AM lança dois editais; ao todo são ofertadas 416 vagas

De acordo com o cronograma do edital, o resultado parcial do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 18 de junho. Já a previsão da publicação da lista final é para o dia 28 de junho de 2022, e no dia 30 de junho de 2022 será realizada a primeira convocação. A seleção terá durabilidade de 12 meses e será contada a partir da data de sua homologação.

Além de Manaus, também serão cidades de lotação: Amaturá, Atalaia do Norte, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Coari, Japurá, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Jutaí, Manicoré, Maués, Manaquiri, Nhamundá, Novo Airão, Parintins, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tonantins, Tefé, Uarini e Urucará.