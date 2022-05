Depen divulga resultado provisório na avaliação psicológica

Divulgação (foto: Divulgação) concurso público para o provimento de vagas nos cargos de especialista federal em assistência à execução penal e de agente federal de execução penal do do órgão membro do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (10/5). Segundo o texto, a relação provisória dos candidatos considerados aptos na avaliação psicológica continuada será divulgada na página oficial do concurso, no site do Cebraspe, organizador da seleção.

O candidato considerado inapto poderá conhecer as razões da sua inaptidão no dia 13 de maio de 2022, em local e horário a serem informados por meio de notificação pessoal e por e-mail. Segundo o edital, a entrevista devolutiva é um procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo designado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas.

O candidato que não concordar com os resultados poderá interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica continuada das 10 horas do dia 16 de maio de 2022 às 18 horas do dia 17 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/DF),na página oficial do concurso, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

De acordo com o documento, o resultado final na avaliação psicológica continuada dos candidatos matriculados no Curso de Formação Profissional será publicado no Diário Oficial da União e no site da banca, na data provável de 24 de maio de 2022.

O concurso

A seleção para o DEPEN teve seu edital publicado em 2020, mas foi suspenso por causa da pandemia e retomado em 2021. Ao todo, o certame recebeu 179.691 inscrições.

O concurso oferece 309 chances de nível superior para especialista federal em assistência à execução penal, com remuneração de R$ 5.865,70. O posto é dividido nas áreas de enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

Já para quem tem nível médio, há vagas para agente federal de execução penal, com remuneração R$ 6.030,23. Para concorrer também é necessária carteira de habilitação de categoria

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora da seleção. Saiba mais aqui!

Os candidatos serão lotados na Sede do DEPEN, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, de acordo com o interesse e a necessidade da Administração.

O concurso é composto por provas objetivas, discursivas, exame de aptidão física, avaliação de saúde, heteroidentificação, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação profissional.

O edital completo pode ser conferido aqui.