Concurso TJDFT: locais de prova são ampliados, confira!

(foto: ACS/TJDFT)

As provas objetivas e discursivas do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) serão aplicadas também em Goiânia e Valparaíso de Goiás — além do Distrito Federal, como já tinha sido divulgado. A ampliação dos locais de prova foi comunicado pela banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV) na sexta-feira (29/4). Foi informado no documento que os candidatos receberão o cartão de confirmação com o local exato de provas em breve.