Grupo Decolar abre mais de 100 vagas no Brasil

Entre as vagas, há cargos para pessoas com deficiência (PCD) (foto: Jan Va%u0161ek/Pixabay)





"Nosso propósito é criar as melhores experiências para que as viagens enriqueçam a vida das pessoas. Queremos atrair talentos que possam somar e que desejem colaborar com a nossa evolução e transformação tecnológica", destaca Camila Russo, diretora de RH da companhia.