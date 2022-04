Perícia Oficial AL publica edital de concurso com 242 vagas

Ascom/ Perícia Oficial de AL (foto: Ascom/ Perícia Oficial de AL) Perícia Oficial do Estado de Alagoas divulgou o edital do seu novo concurso público. O documento foi antecipado e publicado no Diário Oficial do Estado, na edição desta quinta-feira (28/4). Há chances imediatas e para formação de cadastro de reservas.

Ao todo, a seleção conta com 242 vagas. Desse quantitativo, 108 são para cargos de nível médio e 134 para funções de nível superior. O cadastro reserva conta com o mesmo número de vagas que as efetivas. sendo assim, o total de oportunidades é a soma das chances imediatas com o cadastro reserva.

Veja como ficou a distribuição dos cargos:

Nível médio

auxiliar de perícia (40 vagas) - R$2.760,83; e

técnico forense (14) - R$4.257,96

Nível superior

papiloscopista (11 vagas) - R$5.481,14

perito criminal - análise de sistemas, ciência da computação, informática, sistema de informação (quatro) - R$9.646,81;

perito criminal - biomedicina e ciências biológicas (quatro);

perito criminal - ciências contábeis/econômicas e administração (duas);

perito criminal - direito (duas);

perito criminal - engenharia civil/elétrica/eletrônica/mecânica/mecatrônica/de redes (12);

perito criminal - engenharia química, bioquímica, química e química industrial (quatro);

perito criminal - farmácia (quatro);

perito criminal - física (uma);

perito criminal - fonoaudiologia (uma);

perito criminal - geologia/mineralogia/engenharia agronômica/engenharia de agrimensura/engenharia florestal (duas);

perito médico legista (21) - R$8.765,05; e

perito odontolegista (cinco) - R$8.765,05.

Para concorrer a uma vaga como auxiliar de perícia também é necessário ser habilitado para conduzir veículos automotores, no mínimo, na categoria "B", ou provisória para essa função.

Os candidatos nomeados serão lotados na capital, Maceió ou no município de Arapiraca, podendo, a critério da Administração, haver criação de novo órgão em município do interior, momento em que será realizada remoção por antiguidade.

Inscrições

Os interessados em se inscrever no concurso Perícia Oficial AL poderão realizar o cadastro a partir do dia 16 de maio, na página oficial do concurso, no site do Cebraspe , banca organizadora. O prazo para a inscrição vai até as 18h do dia 24 de junho.

Para homologar a participação no concurso, é preciso quitar a taxa de R$95 (nível médio) ou de R$200 (nível superior), até o dia 28 de junho.

Aos que se interessarem, é possível se inscrever para mais de um cargo, desde que seja observado o turno de realização das provas de ambos.

Candidatos que estejam desempregados ou que sejam de baixa renda, doadores de sangue ou que recebam até um salário mínimo por mês podem solicitar a isenção da taxa, nos período das 10h do dia 16 até as 18h do dia 25 de maio.

Provas

Como meio de avaliação, os candidatos farão provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os concorrentes de nível superior farão ainda uma avaliação discursiva. Após essas etapas, todos passarão pela investigação social.

Todas as avaliações ocorrerão na cidade de Maceió. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 31 de julho, nos turnos da manhã (cargos de nível superior) e da tarde (nível médio).

Todos os candidatos terão que responder a 120 questões, que serão distribuídas entre Conhecimentos Básicos e Específicos, de acordo com cada cargo/área.

O resultado final das provas objetivas e o provisório da discursiva serão publicados no dia 31 de agosto.