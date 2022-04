Defensoria Pública do DF divulga resultado final de provas objetivas

DPDF/Divulgação (foto: DPDF/Divulgação) cronograma divulgado na última semana pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório das provas discursivas do concurso da DPDF foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta quinta-feira (28/4).

A lista com os nomes dos aprovados está na página 78 do DODF. A Defensoria Pública do DF publicou o edital do concurso para Analista de Apoio, de nível superior, em julho de 2020. O certame, no entanto, foi interrompido por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

A seleção foi retomada em dezembro de 2021. As provas objetivas foram realizadas em fevereiro de 2022.

São 60 vagas imediatas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal. A seleção está sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições ficaram abertas até outubro de 2020, sob taxa de R$ 101,87.

O concurso oferece a remuneração inicial de R$ 5.241,22 para uma jornada de trabalho de 35 horas semanais. Para participar, foi exigido nível superior nas seguintes áreas:

Direito

Administração

Arquivologia

Arquitetura

Jornalismo

Contabilidade

Economia

Engenharia Civil

Informática - Banco de Dados

Informática - Desenvolvimento de Sistemas

Informática - Redes

Psicologia

Serviço Social