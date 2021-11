Concurso para auditores do DF convoca para última etapa avaliativa

O concurso de auditores fiscais da Receita do Distrito Federal convoca , nesta sexta-feira (5/11), para a avaliação biopsicossocial dos candidatos, que se declararam pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação para candidatos negros. Também foi publicado o resultado final na avaliação de vida pregressa para a ampla concorrência.

A avaliação biopsicossocial está prevista para 14 de novembro. Os locais de realização serão divulgados no site do Cebraspe na próxima segunda-feira (8/11). Os candidatos deverão portar os documentos exigidos no edital.