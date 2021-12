Economia do DF homologa concurso para auditor fiscal

A Secretaria de Economia do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (16/12), o resultado final e a homologação do concurso público para auditor fiscal da Receita do DF.





O documento também divulga o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e o resultado final do procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros. As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório nas avaliações estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 23 de dezembro, no site do Cebraspe





O concurso

Foram abertas 120 vagas, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva, com remuneração inicial de R$ 14.970. O concurso é organizado pelo Cebraspe e avaliou os inscritos por provas objetivas, provas discursivas e avaliação de vida pregressa.





Os aprovados exercerão as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal; proferir julgamento em processos administrativos-fiscais, observado o disposto no art. 31, §2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e exercerão as demais atribuições inerentes à competência da Subsecretaria da Receita.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes