CRMV MA divulga edital de concurso para fiscal médico

Divulgação (foto: Divulgação) Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão comunicou a realização de um novo concurso público. Desta vez, as chances são para cargos efetivos de fiscal médico, de nível superior.

Ao todo, o certame oferece 21 vagas para a carreira de fiscal médico-veterinário, com remuneração inicial de R$ 7.272 e jornada de trabalho de 44 horas semanais. Esse valor ainda é acrescido de benefícios como vale alimentação, no valor de R$ 20 por dia trabalhado; vale transporte, conforme legislação.

Apenas uma vaga é para início imediato. As outras 20 são para a formação de um cadastro reserva, sendo 15 para ampla concorrencia, 4 para candidatos negros e 1 para pessoa com deficiência. Confira como ficou a distribuição das vagas:



- Ampla concorrência Negros Deficientes Total Imediatas 1 - - 1 Cadastro de reserva 15 4 1 20 Total 16 4 1 21

Para se candidatar ao cargo, é preciso diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina veterinária fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); registro ativo e adimplente no sistema CFMV/CRMV%u0301s; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria “B”; e disponibilidade para viagens.

Os selecionados serão contratados pelo regime celetista, que assegura o FGTS e seguro-desemprego, se necessário.

Inscrições Os interessados em participar no novo concurso do CRMV MA tem até o dia 23 de maio para realizar a inscrição pela internet. Os cadastros são recebidos pelo Instituto Quadrix, o organizador da seleção. Para isso, basta acessar o portal da banca, preencher o formulário e, em seguida, quitar a taxa de inscrição no valor de R$ 70.

Provas em junho Os candidatos a uma vaga de fiscal médico veterinário do CRMV MA serão avaliados por meio de até três etapas de seleção. São elas: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 3 de julho. Na objetiva, serão 120 questões, das quais: 40 de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos complementares e 50 de conhecimentos específicos. Já a prova discursiva consistirá em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas.

O prazo de validade do concurso CRMV MA será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.