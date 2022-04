Homologado o resultado final do concurso do IBGE; confira

De acordo com a relação entre inscritos e números de vagas foram 1.240 inscrições para concorrem na ampla concorrência. É válido ressaltar também que o número de inscritos declarados negros ou pardos totalizaram 284 e somente 5 inscrições foram de portadores de deficiências. O cargo para supervisor foi o mais concorrido, em que a ampla concorrência registrou aproximadamente 103 candidatos por vaga.





As provas objetivas foram realizadas no dia 20 de março no Rio de Janeiro (RJ), às 13h de acordo com o horário de Brasília (DF), cuja sua duração foi de 4 horas. Ela foi composta por 60 questões.





*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes