MPGO divulga resultado de provas subjetivas de concurso para promotor

MPGO/Reprodução (foto: MPGO/Reprodução) Ministério Público do estado de Goiás (MPGO) divulgou, nesta segunda-feira (18/4), o resultado das provas subjetivas do concurso público para o cargo de promotor substituto.

O certame oferece 39 vagas imediatas para a carreira de promotor, que exige graduação completa em direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica. As iniciais são de R$ 28.884,20.



O nome dos aprovados e a relação das notas obtidas nas disciplinas foram publicados no Diário Oficial do MPGO, disponível na página de Concursos e Seleções (acesse aqui).

Segundo o órgão, dos 199 candidatos que estavam aptos a realizar as provas subjetivas, 50 conseguiram aprovação. Os exames foram aplicados nos dias 25, 26 e 27 de março.

Ainda segundo o MPGO, em observância ao edital, também foram divulgadas as notas dos candidatos reprovados, identificados somente pelos números de inscrição e com a discriminação da nota referente a cada grupo de disciplinas e da média geral alcançada.

Os candidatos que não concordarem com os resultados, poderão entrar com recurso entre os dias 19 e 20 de abril, das 12 às 18 horas. Eles deverão ser protocolados pessoalmente ou por procurador com poderes especiais na secretaria da comissão, mediante formulário próprio a ser divulgado.

A secretaria fica na sala 208 (ala A) do edifício-sede, na Rua 23, esquina com Avenida Fued José Sebba, Quadra A-6, Lotes 15/24, Jardim Goiás. As cópias das provas subjetivas para os candidatos reprovados também estão disponíveis na secretaria. A convocação dos candidatos classificados para a realização da inscrição definitiva será feita após a análise dos recursos pela comissão.