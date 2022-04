Defensoria Pública do DF divulga novo cronograma de concurso

DPDF/Divulgação (foto: DPDF/Divulgação) Defensoria Pública do Distrito Federal divulgou um novo cronograma das atividades referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de analista de apoio à assistência judiciária.

As novas datas foram publicadas na página 93 do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (13/4). O certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Confira o novo cronograma:

Atividade Datas/períodos Período para a interposição de recurso contra o resultado provisório na prova discursiva 27/4/2022 a 3/5/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Edital de resultado final na prova discursiva, de convocação para a avaliação de títulos e de convocação para a avaliação biopsicossocial 20/5/2022 Período para upload dos documentos da avaliação de títulos 23 e 24/5/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Avaliação biopsicossocial 29/5/2022 Edital de resultado provisório na avaliação de títulos e na avaliação biopsicossocial 7/6/2022 Período para a interposição de recurso contra o resultado provisório na avaliação de títulos e contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial 8 a 14/6/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Edital de resultado final na avaliação de títulos, na avaliação biopsicossocial e de convocação para o procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos negros 24/6/2022 Procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos negros 3/7/2022 Edital de resultado provisório no procedimento de verificação 13/7/2022 Período para a interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de verificação 14 a 20/7/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Edital de resultado final no procedimento de verificação e de convocação para o desempate de notas (se houver empates) 29/7/2022 Período para upload da documentação referente ao desempate de notas (se houver empates) 1º e 2/8/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Edital de resultado provisório no desempate de notas (se houver empates) 8/8/2022 Período para a interposição de recurso do desempate de notas 9 e 10/8/2022 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Edital de resultado final no desempate de notas (se houver empates) e de resultado final no concurso 15/8/2022

As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da DPDF e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

O Concurso A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) publicou o edital do concurso para Analista de Apoio, de nível superior, em julho de 2020. O certame, no entanto, foi interrompido por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. A seleção foi retomada em dezembro de 2021. As provas objetivas foram realizadas em fevereiro de 2022. O resultado desta etapa, inclusive, já foi divulgado.

São 60 vagas imediatas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal. A seleção está sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições ficaram abertas até outubro de 2020, sob taxa de R$ 101,87.

O concurso oferece a remuneração inicial é de R$ 5.241,22 e a carga horária segue sendo 35 horas semanais. Os participantes devem ter ensino superior em alguma das seguintes áreas:

Direito

Administração

Arquivologia

Arquitetura

Jornalismo

Contabilidade

Economia

Engenharia Civil

Informática - Banco de Dados

Informática - Desenvolvimento de Sistemas

Informática - Redes

Psicologia

Serviço Social

O edital de consulta aos locais e ao horário das provas será divulgado em 2 de fevereiro, no site da banca. Já o gabarito oficial preliminar dos exames está previsto para ser liberado em 15 de fevereiro, a partir das 19h. Os candidatos poderão interpor recurso de 16 de fevereiro a 4 de março. O resultado final do concurso, segundo o cronograma, está previsto para 5 de setembro de 2022. Confira o cronograma na página 77 do DODF.