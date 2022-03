Concurso Diplomata: locais de provas saem na próxima semana

(foto: Divulgação) concurso para Diplomatas, o Instituto Rio Branco deve divulgar os locais de prova no dia 8 de abril. A primeira etapa está marcadas para o dia 17 de abril. A publicação deve ser feita no site da banca Iades, banca organizadora, e também no Diário Oficial da União.

Na primeira fase do concurso para a carreira de Diplomata, os concorrentes passarão por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, em dois momentos. O primeiro iniciará às 9h30, com duração de três horas. Já o segundo período terá início às 15h, também com duração de três horas. Os candidatos responderão a 73 questões que são divididas pelas disciplinas de: Língua Portuguesa - 10 questões;

Língua Inglesa - 9 questões;

História do Brasil - 11 questões;

História mundial - 11 questões;

Política Internacional - 12 questões;

Geografia - 6 questões;

Economia - 8 questões;

Direito - 6 questões. Cada questão será composta por quatro itens para julgamento. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO. A nota em cada item será igual a: 0,25 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; 0,125 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito; e zero se não houver

Já na segunda etapa, os candidatos devem responder questões de língua portuguesa, marcada para 30 de abril, e língua inglesa, marcada para o dia 1º de maio. Ambas com caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa apenas será aplicada nas capitais onde houver candidatos aprovados na objetiva. Para esta fase, serão convocados 250 candidatos com as melhores pontuações na objetiva. Desse total, 187 serão de ampla concorrência, 50 negros e 13 pessoas com deficiência.