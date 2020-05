Encontre trabalho remoto em lista de sites selecionada pela Fundação Estudar

Neste cenário de quarentena por causa do COVID-19, oe ostornaram-se realidade para um número maior de pessoas que precisammesmo sem sair de casa. Pensando nisso, o, iniciativa dainstituição voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens,que estão se adequando aos novos tempos:

"Nosso portal abrange conteúdos que buscam trazer dicas e outros materiais gratuitos para os jovens continuarem informados durante o isolamento social, e também terem em vista outras oportunidades que podem ajudá-los a continuar se desenvolvendo neste momento"' explica Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da organização.

O serviço reúne soluções voltadas tanto para campos de conhecimento específico ou atividades profissionais mais generalistas.



A seleção tem de tudo: oportunidades para freelancers na área da comunicação, startups e tecnologia, desenvolvimento de software e sites, edição de vídeos e até ensino de idiomas.



Workana.com: Oportunidades para freelancers de áreas criativas, como desenvolvimento de sites e edição de vídeo.

Trampos.co: Vagas de emprego regulares para diversos ramos. Para encontrar uma oportunidade de trabalho remoto, é só digitar "home-office" na seção "onde quero trabalhar".

Landing.jobs: Conecta profissionais que querem encontrar trabalho remoto a empresas de tecnologia da Europa.

GitHub.com: Oportunidades para desenvolvedores de software.

O Estudar Na Prática é uma iniciativa da Fundação Estudar que apoia o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens, conectando-os ao mercado por meio de cursos, conferências e conteúdo digital gratuito.

