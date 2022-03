Concurso ANM: data das provas é confirmada para abril

(foto: Divulgação) Agência Nacional de Mineração devem ficar atentos ao cronograma do edital. A autarquia confirmou, nesta terça-feira (29/3), a data de realização do seu concurso ANM. O calendário também prevê a data do edital de convocação para as avaliações, assim como os locais de provas.

Conforme edital, os exames serão aplicados no dia 10 de abril. Os candidatos, no entanto, devem ficar atentos a à divulgação dos locais de prova que, segundo o cronograma, serão serão divulgados a partir do dia 4 de abril, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , banca organizadora da seleção. Apesar do afrouxamente das medidas de proteção e segurança contra o coronavírus em alguns estados, no dia da prova, as medidas adotadas serão as previstas no edital de abertura. Portanto, segundo o Cebraspe, o candidato deverá: comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca a cada duas horas, podendo ser flexibilizado o uso da máscara apenas nos locais onde houver determinação legal;

armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato;

permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação de provas, podendo ser flexibilizado o uso da máscara apenas nos locais onde houver determinação legal; e

submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação, entre outras exigências.

As provas estão marcadas para a tarde do dia 10 de abril, com início previsto para às 13h. Os exames terão 5 horas de duração Os exames objetivos serão compostos por 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos e 60 Específicos. Na parte Geral, serão cobradas questões das seguintes disciplinas: língua Portuguesa;

língua Inglesa;

noções de Direito Constitucional;

noções de Direito Administrativo;

e ética no Serviço Público.

Já o bloco de disciplinas específicas será composto por: mecânica dos solos aplicada;

geologia e engenharia aplicada;

hidrologia e hidráulica de barragens;

investigação geológica-geotécnica;

ruptura hipotética de barragens;

estrutura de barramento para disposição de rejeitos;

modelagem numérica em barragens;

instrumentação geotécnica em barragens;

geofísica aplicada a barragens;

e legislação e normas sobre barragens.

Serão aprovados os candidatos que obtiverem, pelo menos, oito pontos na parte geral, 18 na específica e 30 no conjunto das provas. Os candidatos com a melhor classificação, conforme os limites do edital, terão os exames discursivos corrigidos.

Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova discursiva, conforme os limites do edital. Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será homologado, ficando válido por dois anos e podendo ser prorrogado por mais dois. O concurso A seleção da Agência Nacional de Mineração visa selecionar profissionais para o preenchimento de 40 vagas, que estão distribuídas pelos estados de Minas Gerais (17), Pará (6), Mato Grosso (2), Bahia (2) e São Paulo (2), além do Distrito Federal (10).

Todas as oportunidades são para a carreira de especialista em recursos minerais, que exige graduação em geologia e engenharia (geológica, hídrica, de minas, civil, ambiental ou florestal).

Os aprovados irão atuar com jornadas de 40 horas e terão ganhos de R$9.909,30. Os contratados serão alocados em uma das seguintes capitais escolhidas no momento da inscrição, sendo elas: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Salvador e São Paulo.

Vale lembrar que todas as vagas são efetivas e, segundo a Agência, não há cadastro reserva. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da união (estatutário).

