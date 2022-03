MRV&CO e Transempregos: parceria para recrutar profissionais transgêneros

Código de Conduta da MRV&CO não tolera desrespeito, assédio ou casos de não aceitação da diversidade (foto: Sergio Carabajal/Pixabay ) Em mais uma ação de incentivo à diversidade, a MRV&CO anuncia parceria com a Transempregos a fim de reforçar o seu time com a inclusão de profissionais transgêneros que buscam trilhar uma carreira de crescimento profissional no setor de construção civil e no mercado imobiliário.

A iniciativa é coordenada pelo Comitê de Diversidade e pela área de Desenvolvimento Humano da MRV, que tem como principal meta ampliar a pluralidade no meio corporativo, com base em marcadores sociais de gênero, raça, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. Esse time é formado por profissionais de diferentes gerações, gêneros, orientação sexual, raças, regionalidade, área, entre outros aspectos. A missão principal é justamente propor ações voltadas para a diversidade e inclusão e para os pilares de equidade.





"Sabemos que um mundo diverso é o cenário ideal para a realização de conquistas e entendemos a importância do tema. Não só por uma questão de reputação, mas sobretudo por uma questão de princípios: o respeito está em sintonia com tudo em que acreditamos e queremos que os colaboradores da MRV&CO reflitam a sociedade e nossos clientes e seja diversa e plural. Nosso Código de Conduta é claro ao evidenciar que a MRV&CO não tolera desrespeito, assédio ou casos de não aceitação da diversidade que é tão característica de nossa comunidade. Dessa forma, o trabalho do comitê de diversidade consolida essa nossa política e abre portas para que seja ampliada", fala Eduardo Fischer, CEO da MRV.