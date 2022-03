Cultura do DF realiza seleção de conselheiros para Fundo de Apoio à Cultura

O Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura é órgão colegiado deliberativo de 2º grau, consultivo, normativo e fiscalizador, responsável pela seleção, monitoramento da execução, análise de cumprimento de objeto e das prestações de contas de todos os projetos e iniciativas aprovadas no âmbito do Fundo de Apoio à Cultura - FAC.





O processo seletivo simplificado se destina à seleção de conselheiro, representante da sociedade civil, para atuação no Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura – CAFAC e formação de cadastro de reserva.Os Conselheiros representantes da Sociedade Civil no CAFAC têm mandato de 2 (dois) anos, prorrogável por uma única vez por igual período.





O conselheiro tem direito a remuneração. O valor, no entanto, não foi revelado no edital.





Para participar da seleção, o candidato deve se submeter a três etapas:





I - preenchimento da ficha de inscrição;

II - avaliação curricular;

III - entrevista.





Para participar, o interessado deve se inscrever entre os dias 08 e 17 de março, no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa





Requisitos

Os candidatos ao cargo de conselheiro no CAFAC precisa comprovar 4 (quatro) anos de atuação na área artística e cultural, na gestão cultural e/ou gestão pública, sendo destes de, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação no Distrito Federal; comprovar residência mínima de 2 (dois) anos no Distrito Federal; e comprovar graduação em nível superior concluída e reconhecida pelo MEC em qualquer área de formação.





A seleção dos candidatos será realizada pelos conselheiros de cultura do Distrito Federal por meio da análise da qualificação educacional e experiência profissional. Em caso de empate na pontuação terão prioridade de escolha mulheres e/ou pessoas provenientes de segmentos de alta vulnerabilidade (negros, populações originárias e tradicionais); seguido por experiência profissional em análise de projetos/candidaturas em editais, convocatórias, prêmios, processos de seleção, curadoria e concursos na área cultural nos últimos dez anos.





O certame tem a vigência de 2 (dois) anos a partir da publicação do resultado final da seleção, podendo ser prorrogado por mais um ano.