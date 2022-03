Secretaria de Educação do DF retifica edital para professor de educação básica

(foto: Reprodução)

Secretaria de Educação do Distrito Federal retificou o edital do processo seletivo interno simplificado para os servidores da carreira do magistério público do DF do cargo de professor de educação básica, para atuar em oferta educacional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).





A portaria, publicada na página 10 do Diário Oficial do Distrito Federal , nesta segunda-feira (7/3), determina que, na falta de candidato apto no processo seletivo, consoante interesse e conveniência da administração pública, será convocado professor substituto sob regime de contratação temporária, desde que atenda aos requisitos exigidos para cada atuação.





O documento não altera outras disposições do edital e já está em vigor.





A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Professores de Educação Básica, com exercício provisório no Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília), para atuar no Núcleo de Ensino da Penitenciária Federal em Brasília/DF (PFBRA). O processo seletivo será de caráter voluntário.





A inscrições encerram na próxima quarta-feira (9/3). Saiba mais aqui!