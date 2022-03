Saiu! Edital IFMT é divulgado e oferece vagas para nível superior e técnico

Foi publicado o edital de mais um concurso! O concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso teve seu edital lançado. O certame oferece 15 vagas para cargos de técnico administrativo em educação, em nível técnico e superior.

Os interessados devem se inscrever entre às 8h do dia 7 de março até as 23h59 do dia 3 de abril de 2022.

Cargos

As 15 vagas ofertadas serão divididas em:

Campus Campo Novo do Parecis

Cargo de nível superior: Nutricionista: Uma vaga.

Campus Confresa

Cargos de nível técnico: Técnico de laboratório - Biologia: Uma vaga;

Técnico em tecnologia da informação: Uma vaga.

Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva

Cargo de nível técnico: Técnico de laboratório – Informática: Duas vagas.

Campus Juína

Cargos de nível técnico: Técnico de laboratório – Biologia: Uma vaga;

Técnico de laboratório: Informática: Uma vaga.

Campus Pontes e Lacerda

Cargo de nível técnico: Técnico de laboratório – Informática: Uma vaga.

Campus Primavera do Leste

Cargos de nível técnico: Técnico de laboratório – Manutenção de aeronaves: Uma vaga; Técnico em tecnologia da informação: Uma vaga.

Reitoria

Cargo de nível técnico: Técnico de laboratório – Informática: Uma vaga;

Cargos de nível superior: Médico psiquiatra: Uma vaga;

Médico do trabalho: Uma vaga.

Campus São Vicente

Cargo de nível superior: Nutricionista: Uma vaga.

Campus Sorriso

Cargo de nível técnico: Técnico de laboratório – Zootecnia: Uma vaga.

A jornada de trabalho será de 20h/semanais para os cargos de médicos e 40h/semanais para os outros cargos.

A remuneração será de R$ 2.904,96 para os cargos de nível técnico e de R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior.

Inscrição

As inscrições poderão ser feitas entre às 8h do dia 7 de março e às 23h59 do dia 03 de abril de 2022, pelo site do Instituto Federal do Mato Grosso.

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 140 para os cargos de nível técnico e de R$ 160 para os cargos de nível superior. Poderá ser pedido a isenção da taxa, de acordo com as situações previstas no edital.

Prova

As provas objetivas serão aplicadas no dia 1° de maio, na cidade de Cuiabá-MT.O exame será formado por 40 questões de múltipla escolha, divididas em:

10 questões de Língua portuguesa;

Cinco questões de Legislação;

Cinco questões de Conhecimentos gerais do Estado de Mato Grosso;

20 questões de Conhecimentos específicos.

O prazo de validade do concurso é de um ano, contado a partir da publicação da sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.