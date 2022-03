UFG está com inscrições abertas em concurso com salários de até R$ 4 mil

Com o edital publicado, as inscrições para o concurso da Universidade Federal de Goiás (UFG) começaram na última quinta-feira (3/3) e ficarão abertas até o dia 21 do mesmo mês.

São ofertadas 27 vagas, para nível médio e superior, com remuneração inicial que varia entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66.

Os interessados, podem fazer as inscrições no site da banca organizadora, www.cs.ufg.br.

A remuneração varia de acordo com o cargo, veja:

Arquiteto e urbanista: R$ 4.180,66;

Nutricionista: R$ 4.180,66;

Assistente de aluno: R$ 1.945,07;

Desenhista de artes gráficas: R$ 2.446,96;

Técnico de laboratório: R$ 2.446,96;

Técnico de tecnologia da Informação: R$ 2.446,96;

Técnico em agropecuária: R$ 2.446,96;

Técnico em contabilidade: R$ 2.446,96;

Técnico em enfermagem: R$ 2.446,96;

Técnico em farmácia: R$ 2.446,96;

Biólogo: R$ 4.180,66;

Engenheiro agrônomo: R$ 4.180,66;

Engenheiro ambiental: R$ 4.180,66;

Músico: R$ 4.180,66;

Pedagogo: R$ 4.180,66;

Químico: R$ 4.180,66.

Inscrições:

As inscrições estão abertas desde o dia 3 de março e serão encerradas no dia 21 do mesmo mês. O candidato deverá realizar a inscrição no site do Centro de Seleção da UFG.

A taxa de inscrição será no valor de:

R$ 65 para o cargo de assistente de aluno;

R$ 90 para os demais cargos de nível médio;

R$130 para os cargos de nível superior.

Os pedidos para isenção da taxa devem ser feitos entre os dias 3 de março a 7 de março de 2022.

Vagas:

As 27 vagas serão divididas em:

Arquitetura e urbanista: Uma vaga;

Nutricionista: Uma vaga;

Assistente de aluno: Uma vaga;

Desenhista de artes gráficas: Três vagas;

Técnico de laboratório: Uma vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação: Cinco vagas

Técnico em agropecuária: Uma vaga;

Técnico em contabilidade: Cinco vagas;

Técnico em enfermagem: Uma vaga;

Técnico em farmácia: Uma vaga;

Biólogo: Uma vaga;

Engenheiro agrônomo: Uma vaga;

Engenheiro ambiental: Uma vaga;

Músico: Duas vagas;

Pedagogo: Uma vaga;

Químico: Uma vaga.

A jornada de trabalho para os cargos é de 40h/semanais.

Para concorrer aos cargos, os candidatos devem cumprir aos requisitos:

Arquiteto e Urbanista:Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Arquitetura, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho competente.

Nutricionista

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Nutrição, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho competente.

Assistente de Aluno

Certificado de ensino médio completo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Experiência de 06 meses.

Desenhista de Artes Gráficas

Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio completo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso técnico na área. Conhecimento/domínio de Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, Internet.

Técnico de Laboratório

Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio completo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso técnico na área. Conhecimento/domínio de Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, Internet.

Técnico de Tecnologia da Informação

Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio completo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de Curso Técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais.

Técnico em Agropecuária

Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio completo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso técnico na área. Registro no conselho competente. Conhecimento/domínio de Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, Internet.

Técnico em Contabilidade

Certificado de conclusão de curso de Nível Médio Profissionalizante em Contabilidade ou de curso de Nível Médio, acrescido de curso Técnico em Contabilidade, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho competente. Conhecimento/domínio de Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, Internet.

Técnico em Enfermagem

Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio completo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso técnico na área. Registro no conselho competente. Conhecimento/domínio de Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, Internet.

Técnico em Farmácia

Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio completo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso técnico na área. Registro no conselho competente. Conhecimento/domínio de Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, Internet.

Biólogo

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Biologia, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Conhecimento/domínio de informática: editor de textos, planilha eletrônica, internet.

Engenheiro Agrônomo

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Agronômica, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro do Conselho competente.

Engenheiro Ambiental

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Ambiental, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro do Conselho competente.

Músico

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Música com habilitação em Piano, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho competente. Conhecimento/domínio de Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, Internet.

Pedagogo

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Pedagogia, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Químico

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Química, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro do Conselho competente.

O concurso terá prova objetiva, que será aplicada para todos os cargos e prova prática, que será aplicada para alguns cargos.

Prova Objetiva:

A prova objetiva será aplicada no dia 10 de abril, na cidade de Goiânia-GO e região metropolitana.

Será cobrado assuntos de:

Língua portuguesa;

Matemática;

Informática (exceto para os cargos de Desenhista de Artes Gráficas e Técnico de Tecnologia da Informação);

Conhecimentos sobre a Universidade;

O candidato deverá acertar ao menos 60% da prova objetiva para não ser eliminado. A prova contará com questões de múltipla escolha.