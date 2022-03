Concorrência! CGU registra mais de 65 mil inscritos em concurso

(foto: Iano Andrade/Portal Brasil)





Segundo a FGV, a carreira mais procurada e concorrida é a de técnico de controle externo, com 31.830 inscritos e relação de 424,40 candidatos/vaga.

A CGU registrou ainda 17.519 candidatos para auditor de auditoria e fiscalização (139,4 candidatos/vaga), 9.485 para auditor de correição e combate à corrupção (175,65 candidatos/vaga), 4.232 para auditor de tecnologia da informação (52,9 candidatos/vaga) e 2.513 para auditor de contabilidade pública e finanças (62,83 candidatos/vaga).





Veja a relação completa a seguir:

Técnico Federal de Finanças e Controle - 31.830 inscritos e relação candidato/vaga 424,40

Auditor Federal de Finanças e Controle - Auditoria e Fiscalização 17.519 inscritos e relação candidato/vaga de 139,04

Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças 2.513 inscritos e relação candidato/vaga de 62,83

Auditor Federal de Finanças e Controle - Correição e Combate à Corrupção 9.485 inscritos e relação candidato/vaga de 175,65

Auditor Federal de Finanças e Controle - Tecnologia da Informação 4.232 inscritos e relação candidato/vaga de 52,90





A seleção

O concurso da CGU visa o preenchimento de 375 vagas, sendo 75 para técnico de finanças e controle, com requisito de nível médio. Nesse caso, a remuneração é de R$7.283,31, para carga de trabalho de 40 horas semanais.

As demais 300 vagas são para auditor federal de finanças e controle. A carreira exige o nível superior em qualquer área e oferece remunerações iniciais de R$19.655,06.





Em todos os cargos, o regime de contratação é o estatutário, que assegura a estabilidade.





As avaliações do concurso CGU 2022 estão marcadas para 20 de março. Os exames serão realizados em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas.





Para técnico federal de finanças e controle, as avaliações acontecerão pela manhã, das 8h às 12h30. Os candidatos a técnico realizarão uma prova objetiva, com 80 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos. Haverá também uma redação.

Para auditor, as provas serão realizadas em dois turnos. Pela manhã, das 8h às 12h30, realizarão uma prova objetiva de Conhecimentos Básicos e uma prova discursiva. À tarde, das 15h às 19h, será a vez de os concorrentes realizarem provas objetivas de Conhecimentos Específicos e de Conhecimentos Especializados.