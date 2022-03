701 vagas! Concurso Ebserh registra quase 36 mil inscritos

O concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) registrou 35.989 mil inscrições confirmadas, segundo o Portal do Governo.

Do número total de inscritos, 21.989 candidatos são do Amapá, o que corresponde a mais de 60% dos inscritos. Os cargos com o maior número de inscrições homologadas são enfermeiro (8.927), técnico em enfermagem (8.803) e assistente administrativo (8.273).

Já os cargos com menores números de inscritos são: Médico – endocrinologia pediátrica e médico - alergia e imunologia, com apenas um inscrito em cada uma das duas especialidades; além de médico – pneumologia pediátrica e médico - endocrinologia e metabolismo, com apenas dois inscritos homologados em cada uma das duas especialidades.

Conforme previsto, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou, nesta sexta-feira (14/1), o edital de abertura de um novo concurso para profissionais de nível médio e nível superior. São 701 vagas para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap), nas áreas administrativa, de saúde e assistencial.

Além da oferta imediata, o concurso abrirá formação de cadastro reserva. Confira a distribuição:

Área Médica – 122 vagas e formação de cadastro reserva

Área Assistencial – 492 vagas e formação de cadastro reserva

Área Administrativa – 87 vagas e formação de cadastro reserva

Há chances para as carreiras de advogado, analista administrativo, analista de tecnologia de informação, arquiteto, engenheiro, jornalista, assistente administrativo, técnico em contabilidade, enfermeiro, psicólogo, pedagogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, físico, biólogo, terapeuta ocupacional, biomédico, assistente social, médico (de diversas especialidades) e outros.

A carga horária semanal varia de acordo com o cargo escolhido, podendo ser de 24 horas a até 44 horas. A remuneração vai de R$ 2.254,85 a R$ 10.754,11.

Inscrições

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é o organizador da seleção e as inscrições serão abertas no site oficial da empresa. As inscrições vão de 18 de janeiro até as 23h de 21 de fevereiro, com taxa de R$ 80 a R$ 160.

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa de 18 a 20 de janeiro.

Provas em abril

A seleção será composta por apenas duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva, para todos os candidatos; e a segunda, uma avaliação de títulos, para os candidatos que concorrem às vagas de nível superior.

As provas objetivas serão compostas por questões sobre português, raciocínio lógico, noções de informática, história e geografia do Amapá, legislação geral, legislação da Ebserh e conhecimentos específicos da função.

A 1ª etapa será realizada em 3 de abril, nas cidades de Macapá/AP, Belém/PA, Boa Vista/RR, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC e São Luis/MA.