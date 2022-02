Saiu! Edital para o concurso Alesp SP é publicado e oferece 118 vagas

A banca organizadora do concurso, Fundação Vunesp, liberou nesta sexta-feira (25/2), os editais para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo- Alesp SP, que oferece 118 vagas.

Foram liberados quatro editais, sendo que o primeiro faz referência ao cargo de técnico legislativo com 46 vagas e analista legislativo com 24 vagas, com cargos de nível médio e superior para as duas áreas.

Já o segundo, oferece nove vagas para os cargos de técnico legislativo nas áreas de edificações, manutenção e conservação e telecomunicações, fotografia, enfermagem e saúde bucal. Sendo requisito que os candidatos tenham nível médio e curso técnico na área desejada.

O terceiro edital oferece cinco vagas para o cargo de técnico legislativo com especialidade em áudio penal, que também requer do candidato o nível médio na área.

O último edital conta com 34 vagas, quatro vagas para auditor interno, cargo que exige e ensino superior em ciências jurídicas e sociais, ciências contábeis e atuariais, ciências

econômicas ou ciências da administração. As outras 30 vagas serão distribuídas para os cargos de analista legislativo, nas áreas de:

Biblioteconomia;

História;

Designer gráfico;

Publicidade e propagando;

Jornalismo;

Relações públicas;

Arquitetura;

Engenharia civil;

Engenharia elétrica;

Análise de negócios e processos;

Gestão de projetos de TI;

Administrador de banco de dados;

Infraestrutura de TI;

Suporte técnico;

Web design;

Análise de desenvolvimento;

Enfermagem;

Medicina;

Medicina do trabalho;

Engenharia do trabalho;

Serviço social;

Finanças.

O salário para os cargos de técnico é de R$ 6.970,17, já para os cargos de auditor e analistas a remuneração é de R$11.421,92.

Inscrições:

As inscrições iniciam às 10h do dia 3 de março e se encerram às 23h59 do dia 24 de março.

A taxa de inscrição varia entre os valores de R$ 62,240 até R$ 79,80. Podendo pedir isenção ou redução do valor pessoas doadoras de sangue e/ou estudantes de graduação ou pós-graduação com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou que estejam desempregados.

Provas:

A prova objetiva e a prova discursiva serão realizadas no dia 1° de maio, sendo no período matutino para os cargos técnicos e vespertino para os restantes.

Serão cobrados :

Técnico legislativo - Todas as áreas

Conhecimentos gerais: Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, redação oficial, noções de informática;

Conhecimentos específicos;

Prova Discursiva: Redação.

Analista legislativo - Nível superior em qualquer área

Conhecimentos gerais: Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, organização do poder legislativo;

Conhecimentos específicos;

Prova Discursiva: Redação.

Analista legislativo - Certas especialidades

Conhecimentos gerais:Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de direito, organização do poder legislativo;

Conhecimentos Específicos;

Prova Discursiva: Redação.

Auditor interno:

Conhecimentos gerais:Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de direito, noções de informática;

Conhecimentos Específicos;

Prova Discursiva: Redação.

Somente os aprovados na prova objetiva de acordo com o limite máximo do edital, terão suas provas discursivas corrigidas.