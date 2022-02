Concurso CGE MS: saiu edital de concurso para auditor, com salários de R$ 11 mil

(foto: CGE MS/Divulgação) Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE MS) publicou edital para um novo concurso público, com a oferta de 28 vagas para auditor, cargo de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 11.330. O documento foi publicado no Diário Oficial do estado, nesta quarta-feira (23/02).

A remuneração dos servidores da carreira de auditoria é efetuada pelo sistema de subsídio. A remuneração inicial para o cargo de Auditor do Estado é de R $11.330. Entretanto, no Portal da Transparência do Estado é possível encontrar servidores ganhando até R $20,5 mil.

Segundo o edital CGE MS, os ocupantes de cargo auditor do estado, estão sujeitos à carga horária de 40 horas semanais, cumpridas em expediente normal das repartições públicas estaduais, conforme sua unidade de lotação, com direito ao descanso e observado o limite da carga horária mensal.

Inscrições O concurso CGE MS 2022 será organizado pelo Instituto AOCP. Os candidatos interessados na seleção podem se inscrever entre os dias 25 de fevereiro e 15 de março de 2022, por meio do site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R $175,12.

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para Cidadão comprovadamente desempregado os carentes e trabalhadores que ganham até 3 (três) salários mínimos por mês.

Doador de sangue

Eleitores convocados e nomeados a prestarem serviços no período eleitoral O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição será entre os dias 25/02/2022 e 02/03/2022.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 3 de abril de 2022.

O edital CGE MS oferta 28 vagas para as seguintes áreas de especialização CARGO Área de Especialização da Prova Formação Total de Vagas Auditor do Estado Corregedoria e Correição Formação escolar em nível superior completo, de bacharelado ou licenciatura reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 3 Fiscalização em Obras Públicas 2 Tecnologia da Informação 4 Auditoria Geral 19 Etapas O Concurso Público de Provas e Títulos será integrado pelas seguintes fases: Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcadas para o dia 3 de abril de 2022; Prova Escrita Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório Exame de Saúde, Antropométrico e Clínico Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório Último concurso CGE MS O último certame do órgão foi realizado em 2002, quando o nome ainda era Auditoria-Geral do Estado (AGE). À época foram ofertadas 110 vagas para os cargos de Analista de Controle Interno (R$ 1.204,00) e Analista Técnico de Inspeção (R$ 903,00). O concurso constou de três etapas: Prova Escrita Prova Discursiva de Redação Prova de Títulos