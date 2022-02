Funpresp-Exe divulga resultado das provas de concurso de analista

(foto: Divulgação) Funpresp-Exe) torna públicos o resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista de Previdência Complementar.

O nome e a classificação dos aprovados foi publicado no Diário Oficial da União, na edição desta quarta-feira (23/02).

O concurso visa o provimento de 53 cargos de analista, além de formação de cadastro. O salário inicial é de R$ 6.848,00 para uma carga horária de 40 horas semanais. As provas foram realizadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (C ebraspe ). Para concorrer ao cargo de analista, é exigido nível superior, sendo que alguns cargos exigem formação específica.

Etapas do concurso e inscrição O certame foi composto de uma objetiva, com 50 itens de conhecimentos básicos e 70 itens de conhecimento específico, além da prova discursiva. Os candidatos também passarão pela avaliação de títulos.

Confira os cargos ofertados Cargo 1: Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança) Cargo 2: Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Atuária Cargo 3: Analista de Previdência Complementar Cargo 4: Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Comercial Cargo 5: Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Comunicação e Ouvidoria Cargo 6: Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Contábil Cargo 7: Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Investimentos Cargo 8: Analista de Previdência Complementar - Área de atuação: Jurídica Cargo 9: Analista de Previdência Complementar - Área de atuação: Previdenciária Cargo 10: Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Tecnologia