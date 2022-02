Concurso Ibama 2022: Cebraspe divulga resultados das provas

(foto: Divulgação) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou o resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva, referentes ao concurso público para o provimento de vagas em cargos de Analista Administrativo, Analista Ambiental e Técnico Ambiental da carreira de Especialista em Meio Ambiente.

O resultado está disponível no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23/02) e pelo portal do Cebraspe , organizador da seleção. Os que não concordarem com os resultados têm das 10h de 23 de fevereiro às 18h de 24 de fevereiro para interpor recurso contra a nota atribuída, também pelo site da banca.





O resultado final da prova discursiva e a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência está previsto para 15 de março.





As provas objetivas e discursivas do concurso Ibama foram aplicadas no dia 30 de janeiro. Os inscritos tiveram que responder a 120 itens (no estilo Certo/Errado), sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já na prova discursiva foi exigida a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas.





Foi classificado na objetiva quem obteve o mínimo de dez pontos em Conhecimentos Básicos, 21 em Conhecimentos Específicos e 36 no conjunto das provas.





Mais de 30% de faltosos

O concurso para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais registrou 151.062 inscritos . Desse total, 108.041 foram para técnico ambiental, cargo de nível médio.





Os demais 11.613 candidatos foram analista administrativo e 31.408 para analista ambiental, ambos de nível superior.

O percentual de faltosos nas provas objetivas e discursivas foi de 36,42% para os cargos de nível superior e 44,39% para os cargos de nível médio.





Ao todo, o concurso Ibama oferece 568 vagas imediatas . São 432 oportunidades disponíveis para técnico ambiental, carreira que exige o ensino médio completo. Nesse caso, as oportunidades estão distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.





A remuneração inicial dos técnicos é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais vagas são para os seguintes cargos de nível superior: analista ambiental (96 chances) e analista administrativo (40).





Em ambos os casos, o requisito é ter graduação em qualquer área. Os salários são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho. A lotação dos analistas será apenas no Distrito Federal.