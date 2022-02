Hemocentro de São Paulo abre concurso público com 15 vagas

(foto: Bruno Peres/CB/D.A Press) Instituto Mais divulgou o edital referente a prova para o concurso do Hemocentro de SP, oferecendo 15 vagas para 5 cargos diferentes.

As vagas foram divididas em:

Nível fundamental: Auxiliar de serviços gerais - 3 vagas



Nível médio: Auxiliar administrativo - 2 vagas

Nível superior: Analista de gestão administrativa - 2 vagas

Biologista - Nível superior em biologia, farmácia e ou biomedicina - 6 vagas eminentes e 1 vaga reserva

Enfermeiro- Nível superior em farmácia - 2 vagas

Ambos os cargos possuem carga horária mensal de 220h mensais, exceto o cargo de biologista, que possui carga horária de 180h mensais. O salário varia de R$ 934,19 para auxiliar de serviços gerais, R$ 1.772,63 para analista de gestão administrativa, R$ 3.283,07 para analista de gestão administrativa, R$ 2.954,76 para biologista e R$ 3.972,51 para enfermeiro.

Inscrições As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, tendo inicio as 10h do dia 2 de março até as 17h do dia 7 de abril, segundo o horário de Brasília. O candidato deverá pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 39 para o cargo de nível fundamental, R$ 48 para o cargo de nível médio e R$ 60 para os cargos de nível superior.

Prova: Cada candidato deverá realizar uma prova objetiva. Os inscritos para a prova de nível fundamental devem possuir conhecimentos de matemática, língua portuguesa e noções de informática, já os de ensino médio devem conter os conhecimentos listados anteriormente somados aos conhecimentos específicos. Os cargos de nível superior devem possuir conhecimento sobre língua portuguesa, noções de informática e conhecimentos específicos, sendo que aos cargos de enfermeiro e biologista são adicionados conteúdos de legislação. A aplicação da prova para os cargos de auxiliar de serviços gerais, analista de gestão administrativa, biologista e enfermeiro ocorrerá no período da manhã, já a prova para o cargo de auxiliar administrativo ocorrerá na parte da tarde. Os locais e horários de prova serão publicados oportunamente no edital de convocação para a prova.